Potrivit primelor concluzii ale medicilor legiști, fata a suferit o hemoragie internă masivă. Însă momentan nu se știe din ce cauză. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Alexandra Maria era asistentă medicală pe secția de neonatologie a unui spital privat din Constanța. Tatăl a adus-o la serviciu puțin după ora 7 dimineața, când avea să-și înceapă tura. Nimic nu prevestea moartea fulgerătoare a tinerei de 23 de ani.

Imediat ce a ajuns la spitalul privat unde muncea, tânăra le-a spus colegilor că se simte rău. În doar câteva momente s-a prăbușit pe hol, în fața unei asistente și a intrat în stop cardiorespirator.

În momentul în care a căzut, o colegă a reușit să o prindă, înainte de a se lovi. Medicii din clinică au început manevrele de resuscitare. Asistenta nu avea puls, nici tensiune și nici activitate cardiacă.

Anamaria Stoica – purtător de cuvânt ISU Dobrogea: "Din păcate la finalizarea protocolului de resuscitare, tânăra de 23 de ani a fost declarată decedată la fața locului."

Primele concluzii medico-legale indică o anemie acută, provocată de o sângerare severă în abdomen. Însă cauza exactă nu a fost identificată. Rudele spun că, în seara de dinaintea turei, tânăra a avut dureri pe care le-a pus pe seama menstruației. Și a luat un calmant.

Ion Vasiliu - tatăl fetei: „A luat un calmant, o durea puțin în partea stângă, seara fusese la concert. A venit acasă veselă, a dormit, dimineața s-a trezit la 5, am dus-o la spital, la serviciu. Nu știu ce a fost, suntem rupți.”

Ion Marius Rusa – directorul spitalului privat: "Era angajată la noi de patru luni jumate, venea în tură de dimineață. Nu s-a plâns de niciun fel de probleme medicale. Nu a avut niciun fel de problemă medicală”.

Polițiștii încearcă să afle ce a dus la această tragedie.

Nadia Ilaș – purtător de cuvânt IPJ Constanța: "În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă."

Tânăra de 23 de ani va fi înmormântată astăzi.