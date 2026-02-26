Horoscop 27 februarie 2026, cu Neti Sandu. Se adună bani în cont

Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Pierd 10 ani de viață sănătoasă față de vest-europeni
Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Pierd 10 ani de viață sănătoasă față de vest-europeni

Horoscop 27 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. Avem și treabă, și program de voie și o să avem grijă să nu le lipsească nimic alor noștri, că le-om fi promis diverse lucruri și e bine să ne ținem de cuvânt.

Vibrația zilei este 9 și o să înțelegem, dincolo de ce se vede cu ochiul liber, ce se întâmplă în viața noastră și în jurul nostru.

Horoscop 27 februarie 2026 – PEȘTI

Poate amânați o decizie legată de un contract ca să analizați în perspectivă cum v-ar ajuta, ce beneficii ați avea de pe urma lui și o să dați răspunsul luni. Or să vă reușească demersurile care țin de școală, să dați examene, interviuri, și o să vă gândiți și la o schimbare de look.

Horoscop 27 februarie 2026 – BERBEC

Se ivește ocazia să vizionați o casă, două și să vreți să cumpărați una, ca să aveți mai mult spațiu. Oricum, dacă asta vă doriți, până la vară o să reușiți. O să vă interesați de starea sănătății, poate vă duceți la spa să vă relaxați, la masaj, mai faceți ceva și pentru voi.

Horoscop 27 februarie 2026 – TAUR

Poate sunteți pe punctul de a face o mare investiție și o să vă gestionați ca lumea, ca să vă rămână bani pentru traiul zilnic. Poate vă dați întâlnire cu grupul ca să desfășurați activități revigorante, să faceți mișcare, vă duceți pe undeva zilele astea.

Horoscop 27 februarie 2026 – GEMENI

E rost de plecat pe undeva și, dacă n-aveți obligații pe-acasă, poate rămâneți până duminică și o să vă eliberați de stres. Vin de undeva niște bani și o să vă luați ce vă trebuie pentru zilele astea și o să ieșiți pe la evenimente, să dați refresh stării de spirit.

Horoscop 27 februarie 2026 – RAC

O reușită! Primiți o confirmare că ați trecut cu bine de un examen, că vi s-a aprobat un credit, că ați obținut un transfer și o să primiți, poate, mai mulți bani de-aici încolo. O să primiți o invitație în străinătate, să-i faceți cuiva o vizită și, dacă nu sunteți prinși cu alte treburi, poate vă duceți în weekendul acesta.

Horoscop 27 februarie 2026 – LEU

Poate au pretenții mai mari de la voi șefii și o să vă pliați pe cerințele lor, dar o să le mai reamintiți că vreți și voi diverse lucruri și să nu vi le mai refuze. Or să aterizeze și acei bani care tot întârziau și o să aveți o rezervă pentru zilele negre.

Horoscop 27 februarie 2026 – FECIOARĂ

O să interacționați cu multă lume, aveți și treburi de serviciu, și particulare și o să primiți ajutor, o să faceți progrese pe mai multe planuri, că lucrurile se leagă frumos. O să puteți reveni asupra unei decizii legate de relația de cuplu și faceți tot ce depinde de voi ca relația să meargă și mai bine.

Horoscop 27 februarie 2026 – BALANȚĂ

E posibil să puneți la bătaie o sumă de bani ca să aduceți unele îmbunătățiri în locuință și să vă asigurați că și ai voștri au ce și-au dorit. Poate e o petrecere la sfârșit de săptămână și, dacă vin musafirii pe la voi, o s-aveți multe de făcut. Dacă-i scoateți la restaurant, e mai simplu.

Horoscop 27 februarie 2026 – SCORPION

Poate plătiți o firmă să vă repare ceva pe-acasă ori să vă instaleze ce-ați comandat, aparatură, mobilă, ce v-au rugat și ai voștri. Se ivește prilejul să dați o fugă într-o stațiune de agrement și o să aduceți un plus de culoare în relația voastră de cuplu.

Horoscop 27 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Ați putea da o fugă la cineva din alt oraș care v-o fi invitat la un party și, dacă există posibilitatea, rămâneți și peste noapte ca să vă tihnească plimbarea. Se mai adună niște bani în cont și o să vă luați ce v-ați dorit mai demult, să vă împliniți un vis.

Horoscop 27 februarie 2026 – CAPRICORN

E o reușită la care vor contribui și prietenii, poate pune toată lumea umărul și o să fie o competiție, un meci amical, o serată, un spectacol la care fiecare va avea ceva de făcut. Poate vă consultați cu familia să vedeți ce zic și ai voștri în privința unor invitați în casă și luați niște decizii.

Horoscop 27 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

O să prindeți un pont și vă schimbați direcția în viață, vă reinventați, că aveți resurse interioare despre care nu știți – încă – nimic, dar o să aflați. Poate vin bani din surse colaterale și o să vă permiteți câte o ieșire la sfârșit de săptămână, ca să vă deconectați.

Horoscop 26 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe 3 martie. O să primim o a doua șansă.

