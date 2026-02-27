Horoscop 28 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care dispune de bani de buzunar

Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani

Horoscop 28 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize plăcute. O să știm cum să ne luăm porția de fericire chiar din lucrurile mărunte și o să-i facem și pe cei din jurul nostru să se bucure de starea de bine.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și să facem acel ceva care ne-ar amplifica stima de sine.

Horoscop 28 februarie 2026 – PEȘTI

O să vă bucurați de prezența unor oameni de care v-a fost dor și o să petreceți ore bune împreună, că aveți multe de povestit și cine știe când vă mai faceți timp să vă reîntâlniți. E posibil să întâlniți, pe la sindrofiile la care veți ajunge, pe cineva care vi s-ar potrivi la felul de a fi.

Horoscop 28 februarie 2026 – BERBEC

Se întâmplă ceva neprevăzut, poate vă scoate la plimbare cineva care v-a promis mai demult că ieșiți, n-a putut și acum va reuși, după mai multe încercări. Poate găsiți o distracție mai pe lângă casă, că oți fi mai obosiți, stresați și ceva mai lejer, o plimbare, un spa, v-ar prinde bine.

Horoscop 28 februarie 2026 – TAUR

O reuniune cu prieteni, rude v-ar aduce vibe-ul de altădată și o să vă revigorați, că tot aveți multe de făcut de luni încolo și o să aveți energia necesară. O să dați sfoară-n țară să vi se alăture niște oameni, ca să-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri, o fi vreo ceremonie.

Horoscop 28 februarie 2026 – GEMENI

O să cheltuiți cu ușurință niște bani și o să vă duceți cu ai voștri într-o stațiune de agrement ca să vă bucurați de peisaje, de ospitalitatea unor oameni. O apariție din senin și poate plecați cu acest cineva la plimbare, pe undeva, prin împrejurimi.

Horoscop 28 februarie 2026 – RAC

Vești bune, revederi emoționante, ca să aflați ce s-a mai întâmplat cu unul, cu altul din grupul de prieteni și o să vă vedeți mai des de-aici înainte, poate. Se poate să primiți ceva în dar, cu un prilej anume, și poate fi gestul de răspuns la întâlnirea pe care ați avut-o ceva timp în urmă.

Horoscop 28 februarie 2026 – LEU

Se pot aplana niște conflicte mai vechi și să vă înțelegeți cu partenerul de cuplu, să vă împăcați dacă vă separaserăți și să aveți o viață armonioasă. O să vă dați întâlnire cu un posibil partener de afaceri la o cafea, să vedeți dacă sunt șanse să lansați un nou produs pe piață.

Horoscop 28 februarie 2026 – FECIOARĂ

Invitațiile curg și, dacă aveți chef și nu v-ați făcut un program, alegeți ceva care să vă facă plăcere și să vă scoată din rutina zilnică. Se poate să vi se acorde o atenție specială, la o gală sau la o întrunire mondenă, o fi vreun eveniment de soi.

Horoscop 28 februarie 2026 – BALANȚĂ

Se poate să onorați invitația la o ceremonie, nuntă, botez și o să fie distractiv, o să vă faceți prieteni noi, că sunteți sociabili, dornici de ieșit în lume. Se poate să vă dea cineva înapoi o datorie și să vă puteți mișca, să-i luați și pe prieteni și să vă destindeți, că v-o fi ajuns cât ați muncit.

Horoscop 28 februarie 2026 – SCORPION

Poate sunteți în plimbare pe undeva și o să vă încărcați bateriile, că munca de zi cu zi v-a stors de energie și, în felul acesta, o să vă refaceți. Poate e o petrecere în familie, mai vin și prieteni și o să fie un reviriment în plan emoțional.

Horoscop 28 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

O să-i scoateți pe prieteni pe la evenimente, vă puteți duce și prin țară, pe undeva, dacă nu cumva o zbughiți într-un city break, în stilul vostru. E animație la voi, sărbătoriți ceva și o să fiți împreună și cu familia, și cu prietenii, ca să vă luați de-acolo doza de cald sufletesc.

Horoscop 28 februarie 2026 – CAPRICORN

Noutăți pe mai multe planuri la voi, poate vine cineva pe care nu l-ați mai văzut de un car de ani și viața voastră o să capete altă culoare. Dispuneți de niște bani de buzunar și o să ieșiți la plimbare, la un spectacol, cu prietenii la un restaurant, la cafea.

Horoscop 28 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate-i faceți o surpriză cuiva apropiat și o să vă duceți cu toții în oraș, la un spectacol, la un eveniment festiv, și o să vă faceți noi cunoștințe. La invitația cuiva din alt oraș e posibil să dați o fugă pe-acolo și să rămâneți și mâine.

