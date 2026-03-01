Am vorbit cu Tudor Dragonici, rezident în Dubai, despre ce a trăit în ultima zi și care este situația acolo în aceste momente.

Român din Dubai: Într-adevăr, nu e cel mai plăcut sentiment să auzi rachete de interceptare și bubuituri în aer, însă în același timp cred că trebuie să ne păstrăm calmul. Cred că din exterior se văd lucrurile mai dramatice decât realitatea din teren. Eu ieri am fost și în zona de Downtown, lume era afară, se plimba, era, mâncau la terasă. Dar în același timp cred că în partea de Dubai, Marina și Palm, unde au fost auzite mai multe bubuituri acolo a fost puțin panica mai mare și mai ales că e și zonă turistică acolo și într-adevăr, turiștii au fost în recepții, în hoteluri și așteptau vești.

Știrile ProTV: Cât de mare a fost șocul totuși să auzi în Dubai, care era considerat un un paradis, unul dintre cele mai sigure locuri de pe pământ, să auzi bombardamente.

Român din Dubai: Destul de interesant. Și acum sunt afară și e liniște chiar, surprinzător de nu știu, ciudat, e un sentiment ciudat. Pentru mine a fost și mai interesant pentru că eu chiar atunci am ajuns în Abu Dhabi, exact când a început războiul, și am primit dintr-o dată telefoane să părăsesc Abu Dhabi cât mai repede și m-am întors în Dubai și chiar de pe geamul mașinii am văzut două rachete sol-aer care au fost lansate și a fost așa un sentiment destul de ciudat. Însă încă o dată, lumea, cel puțin rezidenții par liniștiți, relaxați, nu e o panică aici, dar într-adevăr nu e și cel mai plăcut sentiment să auzi acele bubuituri și rachete.

Știrile ProTV: Unde vă adăpostiți. Recomandarea este să stați la adăpost. Știu că nu există buncăre în Dubai, există varianta parcărilor subterane. Unde sunt, unde vă simțiți în siguranță?

Român din Dubai: Într-adevăr, am primit, cel puțin eu personal am primit primele alerte azi-noapte, la 12-1 noaptea. Am primit vreo trei alerte. Stăm în locuințele noastre și în parcări, cel puțin eu. În zona care locuiesc e în Business Bay, care înconjoară Downtown-ul, aici a fost mai liniște și nu am văzut oameni care să fie prin parcări sau care să fie panicați să fugă, să alege și așa mai departe. Însă, bineînțeles, măsurile de precauție, să-ți faci un ghiozdan cu documentele și câteva, nu știu, haine de rezervă, cred că e logic să faci acest lucru. Dar da, în parcări și în locuințe.