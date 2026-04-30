Suveranul britanic a fost primit la Memorialul și Muzeul 11 septembrie, de fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg - în prezent președinte al organizației care administrează spațiul comemorativ.

Regele Charles și regina Camilla au depus un buchet de flori în locul unde a fost Turnul de Sud al World Trade Center. Au lăsat și un bilet pe care regele a scris de mână următorul mesaj: „Suntem alături de poporul american, într-o solidaritate statornică în fața pierderii sale profunde”.

La evenimentul de la memorialul 11 septembrie a fost prezent și primarul actual al metropolei, Zohran Mamdani, dar și alți oficiali americani.

Zi plină de activități pentru familia regală

Charles și Camilla au avut apoi programe diferite. Regele a vizitat o fermă urbană din cartierul Harlem. Organizația implică școlarii în grădinărit. Suveranul, el însuși pasionat de natură și ecologie, s-a lăsat ușor antrenat în activități.

Regele Charles a hrănit găinile împreună cu cei mici.

În acest timp, Camilla a participat la un eveniment dedicat educației și lecturii, organizat la Biblioteca Publică din New York. Printre invitați s-a numărat și actrița Sarah Jessica Parker - susținătoare ferventă a rețelei de biblioteci publice din metropolă.

Regina consoartă a vorbit despre propria pasiune pentru citit. Cuplul regal a participat apoi la o recepție organizată pentru The King's Trust, organizația caritabilă fondată de Charles în 1976.

În acest timp, Donald Trump a împărtășit public părerile lui despre întâlnirea cu regele și detalii din discuțiile private cu monarhul britanic.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Regele este fantastic. Am petrecut mult timp împreună. Am discutat mult. Am vorbit și despre asta. Își iubește țara și este un rege grozav și un mare prieten de‑al meu. Și cred că, dacă ar fi depins de el, probabil că ne‑ar fi ajutat în privința Iranului.

Conversațiile cu Regele sunt, conform tradiției, private. Mai ales că suveranul nu se implică în politicile guvernelor britanice.