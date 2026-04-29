Declarațiile lui Trump au fost făcute în cadrul dineului oficial de la Casa Albă, unde el și prima doamnă Melania Trump i-au avut ca oaspeți pe regele Charles al III-lea și pe regina Camilla ai Marii Britanii.

Familia regală se află în vizită, pe fondul tensiunilor dintre Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer cu privire la războiul din Iran.

Trump nu a menționat numele Iranului - precizează Associated Press - dar el se referea în mod clar la această țară când a spus: „Am învins militar acel adversar și nu vom permite niciodată acelui adversar, Charles este de acord cu mine chiar mai mult decât mine, nu vom permite niciodată acelui adversar să dețină o armă nucleară. Ei știu asta.”

Comentariile lui Trump sunt surprinzătoare, deoarece el vorbea despre o conversație privată, iar convenția este ca discuțiile cu ușile închise cu un monarh britanic să rămână private.

Palatul Buckingham a transmis ulterior că Regele Charles este „în mod firesc conștient de poziția de lungă durată și binecunoscută a guvernului său privind prevenirea proliferării nucleare”.