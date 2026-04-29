Discursul a avut loc într-un moment în care "relaţia specială" cu Regatul Unit este zguduită de tensiuni puternice, legate de războaiele din Iran şi Ucraina.

Printre glume și ovații, suveranul a strecurat numeroase critici voalate, dar și aluzii ironice la adresa politicilor administrației Trump. După discurs, soții Trump au oferit un dineu somptuos, în onoarea cuplului regal.

Regele Charles și-a început discursul cu o glumă despre controversatele renovări inițiate de administrația Trump, pe care le-a comparat cu .... momentul în care forțele britanice au dat foc Casei Albe.

Regele Charles: ”Nu pot să nu observ reamenajările aduse Aripii de Est, domnule președinte. Îmi pare rău să spun că și noi, britanicii, am făcut o mică tentativă de ... reamenajare a Casei Albe în 1814.”

Iar regele a continuat tachinându-l pe Trump cu privire la trecutul colonial al Americii.

Regele Charles: ”Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germana. Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, dumneavoastră ați fi vorbit franceză! ”

Oaspetele i-a oferit liderului american un cadou aparte - clopotul original al unui submarin britanic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a jucat un rol crucial în Pacific.

La dineul de gală, Prima Doamnă a Americii a purtat o rochie fără bretele din mătase roz pal, creată de Christian Dior. La rândul ei, regina Camila a ales o ținută semnată de Fiona Clare.

Obiectivul vădit al regelui Charles a fost să reducă tensiunile din relația anglo-americană printr-o ofensivă de farmec. A insistat pe legăturile istorice dintre cele două țări, pe care le-a ilustrat cu o poveste nostimă despre fostul premier Winston Churchill.

Regele Charles: ”Relația sa cu Casa Albă era atât de strânsă încât Sir Winston, în timp ce se afla aici, la Casa Albă, în camerele pe care ni le-aţi arătat la etaj, a ieşit gol din cadă şi a descoperit că uşa se deschide, în momentul în care preşedintele Roosevelt a intrat pentru o discuţie. Cu un umor ascuţit, preşedintele (Roosevelt) a înlăturat orice jenă declarând că prim-ministrul nu are nimic de ascuns de preşedintele Statelor Unite.”

Însă dincolo de glumele foarte gustate de congresmenii americani, Charles al III-lea a denunțat voalat multe dintre politicile administrației Trump. A amintit că singura dată când NATO s-a mobilizat în apărarea unui stat membru a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie. De asemenea, a îndemnat Congresul să dea dovadă de o "determinare neclintită" în apărarea Ucrainei.

Într-un alt moment, suveranul a părut să critice postările impulsive ale președintelui Trump pe Truth Social: ”Cuvintele Americii au greutate şi semnificaţie, aşa cum au avut încă de la independenţă. Acţiunile acestei mari naţiuni contează şi mai mult. Preşedintele Lincoln a înţeles acest lucru atât de bine, reflectând în magistralul discurs de la Gettysburg, că lumea poate să nu ia prea mult în seamă ceea ce spunem, dar nu va uita niciodată ceea ce facem.”

Ce i-a incantat în mod deosebit pe democrații din Congres a fost remarca regelui despre faptul că puterea executivă este "supusă controlului și echilibrului puterilor", consacrată în Magna Carta. Documentul a devenit un principiu fundamental în Constituția Statelor Unite. Cu alte cuvinte, „noi, britanicii, v-am dat instrumente să-l trageți la răspundere pe președinte”.

Regele Charles: ”Societatea Istorică a Curţii Supreme a SUA a calculat că Magna Carta este citată în cel puţin 160 de cazuri ale Curţii Supreme după 1789, nu în ultimul rând ca fundament al principiului că puterea executivă este supusă sistemului de control şi echilibru”.

Regele a încheiat printr-o pledoarie subtilă împotriva politicii izolaționiste „America pe primul loc”.

Regele Charles: ”Mă rog din toată inima ca Alianţa noastră să continue să apere valorile noastre comune, alături de partenerii noştri din Europa şi din Commonwealth, precum şi din întreaga lume, şi să ignorăm apelurile clare de a deveni din ce în ce mai întorși către noi înșine”.

Discursul a părut să unească un Congres mai dezbinat ca niciodată. Culmea e că i-a plăcut și președintelui Trump.

Donald Trump: ”Vreau să-l felicit pe Regele Charles pentru că a ținut un discurs fantastic astăzi în Congres. I-a făcut pe democrați să-l aplaude în picioare! Eu nu aș putea să fac asta niciodată. Nu mi-a venit să cred!.”

Cuplul regal ajunge miercuri seara la New York, unde va vizita Memorialul 11 septembrie.