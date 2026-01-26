Decizie radicală a actriței Kristen Stewart. Vrea să plece din SUA, din cauza lui Donald Trump

Actrița din „Twilight” a dezvăluit într-un interviu acordat The Times, citat de Fox News, că își dezvoltă cariera de regizoare, pentru a putea crea filme în Europa, deoarece „nu poate lucra liber” în America. Debutul ei în regie, „The Chronology of Water”, a fost filmat în Letonia, deoarece „ar fi fost imposibil să îl realizeze în Statele Unite”. Stewart a adăugat că amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale asupra filmelor realizate în afara țării este „îngrozitoare” pentru industria cinematografică.



„Realitatea se destramă complet sub Trump”, a spus ea. „Dar ar trebui să luăm exemplu de la el și să creăm realitatea în care vrem să trăim.” Actrița care locuiește pe ambele coaste – petrecând timp atât în Los Angeles, cât și în New York – a recunoscut că „probabil nu” va mai locui în Statele Unite pentru mult timp. „Nu pot lucra liber acolo”, a spus Stewart. „Dar nu vreau să renunț complet. Aș vrea să fac filme în Europa și apoi să le bag pe gât americanilor.”



În septembrie, la patru luni după ce a luat în considerare inițial această idee, Trump a propus o taxă de 100% pentru filmele realizate în afara Statelor Unite.



„Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, a concluzionat el. Biroul de presă al guvernatorului Gavin Newsom a răspuns cu o declarație pe X: „Guvernatorul a încercat să-i explice acest lucru lui Trump cu luni în urmă – când a fost propusă inițial această măsură – că acțiunile sale vor cauza daune ireparabile industriei cinematografice americane. Măsura de astăzi este 100% stupidă”. Propunerea lui Trump nu a câștigat încă un impuls suplimentar.



Stewart s-a străduit să realizeze filmul de când a anunțat pentru prima dată proiectul în 2018, la Festivalul de Film de la Cannes, dar a declarat revistei Porter Magazine în 2024 că intenționează să filmeze în Letonia.



„Cultura cinematografică este încă la început acolo. Uite, îmi place foarte mult modul în care se fac filmele aici [în SUA], dar aveam nevoie de o detașare radicală. Nu sunt încă regizoare. Trebuie să fac un film studențesc. Aici nu pot face asta”, a explicat ea la momentul respectiv.



Istoria ei cu președintele datează de mai bine de un deceniu. În timp ce avea o relație cu colegul ei din „Twilight”, Robert Pattinson, Stewart a fost implicată într-un scandal de infidelitate cu regizorul filmului „Snow White and the Huntsman”, Rupert Sanders, care era căsătorit la momentul respectiv. Trump a postat o serie de tweet-uri la acea vreme, printre care: „Robert Pattinson nu ar trebui să o primească înapoi pe Kristen Stewart. L-a înșelat ca pe un câine și o va face din nou – stați să vedeți. El poate găsi pe cineva mult mai bun!” Câteva zile mai târziu, Trump a postat un alt mesaj pe platformă, în care scria: „Toată lumea știe că am dreptate când spun că Robert Pattinson ar trebui să o părăsească pe Kristen Stewart. Peste câțiva ani, îmi va mulțumi. Fii inteligent, Robert.”



Luna trecută, actrița din „Adventureland” a criticat industria divertismentului, calificând-o drept „iadul capitalist” care urăște femeile și „vocile marginalizate”.

„Ne aflăm într-un moment crucial, pentru că cred că suntem pregătiți pentru o schimbare radicală a sistemului. Înțelegeți ce vreau să spun? Mă refer la toate domeniile, dar și la lumea în care trăiesc eu, care este exclusiv industria divertismentului”, a declarat Stewart într-un interviu acordat publicației „The Interview” a ziarului The New York Times.



„Trebuie să începem să furăm filmele noastre. Apreciez foarte mult fiecare sindicat. Credeți-mă, nu am supraviețui fără ele. Dar unele dintre condițiile, regulile și structurile pe care le-am creat au creat bariere incredibile pentru artiști în exprimarea lor.”, a spus ea.

Ea a argumentat: „Este atât de dificil să faci filme, dar nu ar trebui să fie așa. Încerc doar să mă gândesc la o situație ciudată, de tip marxist, comunist, la care alții ar putea spune, desigur, că doar un psihopat ar putea spune așa ceva, dar eu cred că este posibil, mai ales în astfel de medii înguste și exclusive. Nu vorbesc despre lume în general, ci despre noi, sistemul a împiedicat oamenii și a făcut ca sinceritatea să fie prea dificilă.”



Sursa: Fox News