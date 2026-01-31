Artistul în vârstă de 54 de ani a devenit coproprietar şi investitor la Swansea după ce a achiziţionat o participaţie minoritară în clubul din Championship în iulie anul trecut.

Starul american spune că „şi-a dorit întotdeauna să investească într-o echipă de fotbal” şi că vrea să ajute Swansea să genereze venituri pentru a-i sprijini eforturile de a reveni în Premier League.

„Vreau să mă implic activ, vreau să duc clubul într-o direcţie în care poate nu a mai fost până acum”, a declarat el pentru Wales Online.

„Vrem să ducem Swansea în Premier League, iar pentru asta vom avea nevoie de bani – asta este realitatea din lumea fotbalului în zilele noastre. Vreau să introduc acorduri de sponsorizare şi publicitate care să îi facă cunoscuţi la nivel mondial”, a spus el.

Rapperul de pe Coasta de Vest a vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume, dar încă nu a asistat la un meci al echipei Swansea, deşi fiul său, Cordell Broadus, a fost prezent în loja oficialilor la meciul echipei galeze cu Watford, din august anul trecut.

Swansea îl așteaptă pe Snoop Dogg să asiste la un meci sezonul acesta

Miliardara americană Martha Stewart, care s-a alăturat lui Snoop Dogg şi legendei Real Madrid, Luka Modric, în calitate de coproprietară a echipei Swansea în decembrie, a fost în Ţara Galilor pentru meciul împotriva echipei Wrexham, chiar înainte de Crăciun.

Swansea a declarat că Snoop Dogg va asista probabil la un meci în acest sezon, deşi nu există încă nicio confirmare cu privire la data la care va apărea la stadionul Swansea.com.

„Sincer, vreau să mă întâlnesc cu fanii”, a spus Snoop Dogg.

„Aceşti fani sunt pasionaţi, sunt autentici şi vreau să aud ce au de spus când voi fi la Swansea. Ştiam că întotdeauna am vrut să investesc într-o echipă de fotbal – este un vis al meu de ani de zile, era doar o chestiune de a aştepta ocazia potrivită”, a precizat el.

Modric a fost prima vedetă care s-a implicat la Swansea, fostul câştigător al Balonului de Aur fiind numit coproprietar în aprilie anul trecut.

Proprietarii americani ai clubului Swansea, conduşi de Brett Cravatt şi Jason Cohen, cred că aducerea unor nume sonore la nivelul consiliului de administraţie va contribui la creşterea vizibilităţii clubului, ceea ce, la rândul său, va stimula veniturile.



