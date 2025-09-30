VIDEO. Cum arată actriţa creată integral de AI, care a provocat indignare la Hollywood. ”Ruşine acestor oameni”

30-09-2025 | 13:57
Scenariștii de la Hollywood ies din grevă, după un acord cu marile studiouri. Au rămas însă actorii protestatari
Shutterstock

O nouă actriţă face furori la Hollywood. Secretul ei constă în faptul că a fost creată de o inteligenţă artificială (AI), fapt care a provocat un val de indignare în rândul actorilor, informează AFP, potrivit Agerpres.

Numită Tilly Norwood, această actriţă virtuală a fost imaginată de studioul Xicoia, cu obiectivul declarat de a face din ea "următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman".

Iar mai multe agenţii de management şi impresariat artistic doresc deja să o reprezinte pe actriţă, a dezvăluit săptămâna trecută fondatoarea companiei Xicoia, Eline Van der Velden.

Acest lucru a stârnit temeri cu privire la înlocuirea artiştilor de către AI, care au motivat în parte grevele ample care au paralizat Hollywoodul în 2023.

Mulţi actori s-au mobilizat pe reţelele sociale în ultimele zile.

"Sper că toţi actorii reprezentaţi de agentul care face asta vor renunţa la el. Ce oroare!", a criticat pe Instagram actriţa Melissa Barrera, vedeta filmelor horror "Scream" şi "Scream 6".

"Ruşine acestor oameni", a declarat Mara Wilson, interpreta din "Matilda". "Au furat chipurile a sute de tinere pentru a crea această 'actriţă' AI. Nu sunt creatori. Sunt hoţi de identitate", a adăugat ea.

Pe un ton mai lejer, actorul Lukas Gage, cunoscut din serialul TV "The White Lotus", a acuzat-o pe colega sa virtuală că este "un coşmar la locul de muncă", deoarece ar fi "incapabilă să se poziţioneze corect pe platoul de filmare şi întârzie la locul de muncă".

Controversa a obligat-o pe Eline Van der Velden să reacţioneze.

"Tilly Norwood nu este un înlocuitor pentru o fiinţă umană, ci o operă creativă", s-a justificat ea duminică pe Instagram.

"La fel cum animaţia, marionetele şi efectele speciale au deschis noi posibilităţi fără a diminua cu nimic spectacolul live, AI oferă o altă modalitate de a imagina şi a construi poveşti", consideră ea, reamintind că ea însăşi este şi actriţă.

Elise Van der Velden este de părere că actorii creaţi de AI "ar trebui să fie judecaţi ca făcând parte dintr-un gen propriu, pe baza propriilor merite, mai degrabă decât să fie comparaţi direct cu actorii umani".

Utilizarea AI a devenit din ce în ce mai vizibilă în ultimele luni în industriile creative, generând de fiecare dată controverse.

Trupa muzicală virtuală The Velvet Sundown a depăşit 1 milion de ascultători pe platforma de streaming Spotify în această vară.

În numărul său din august, revista Vogue a publicat, de asemenea, o reclamă în care apărea un manechin fictiv, generat de AI.

Sursa: Agerpres

Stiri Mondene
