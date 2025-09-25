Will Smith împlineşte 57 de ani. Povestea actorului care a fost desemnat în 2007 „cel mai puternic star de la Hollywood” FOTO

Stiri Mondene
25-09-2025 | 15:47
Will Smith
Getty

Williard Carroll Smith împlinește joi vârsta de 57 de ani. Actorul s-a născut la 25 septembrie 1968 şi este un actor, producător, interpret şi compozitor american. A cunoscut succesul în televiziune şi în muzică.

autor
Mihaela Ivăncică

În aprilie 2007 revista americană Newsweek l-a numit ''cel mai puternic actor de la Hollywood''. A fost nominalizat la cinci premii Globurile de Aur, la două premii Oscar şi a câştigat patru premii Grammy, conform www.imdb.com.

În anii '80 Smith şi-a câştigat popularitatea ca interpret de rap sub numele de scenă de The Fresh Prince. În anii '90 popularitatea sa a crescut ca urmare a rolului din seria de televiziune ''The Fresh Prince of Bel-Air'' care a fost difuzată timp de şase sezoane la reţeaua de televiziune NBC. Rolul acesta l-a propulsat către marele ecran unde a jucat în numeroase producţii cu bugete impresionante.

Până în prezent, conform imdb.com, este singurul actor care a jucat în opt filme consecutive care au strâns încasări în box-office-ul american peste 100 de milioane de dolari şi unsprezece filme consecutive ale căror încasări au depăşit peste 150 de milioane de dolari la nivel internaţional.

Citește și
Will Smith și Martin Lawrence
Will Smith și Martin Lawrence au făcut baie de mulțime la Berlin. Actorii își promovează noul film
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
Will Smith Will Smith
will smith will smith
Will si Willow Smith Will si Willow Smith

Conform datelor centralizate de revista Forbes, până în 2014 filmele sale au strâns peste 6,6 miliarde de dolari la nivel internaţional.

Începuturile carierei

Smith s-a născut în West Philadelphia, ca fiu al lui Caroline, administratoră a unei şcoli din Philadelphia şi a lui Williard Carroll Smith Sr, inginer. Will Smith a fost elev al unei şcoli primare catolice din Philadelphia şi al liceului Overbrook. Ulterior, a declarat presei că a fost admis la un program de vară în inginerie al prestigioasei universităţi Massachusetts Institute of Technoloy însă a refuzat să ia parte la acest program pentru a se dedica carierei de artist. În calitate de interpret al grupului DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince a avut câteva succese notabile, care au fost hit-uri la posturile de radio, câştigând şi un premiu Grammy la categoria rap în 1988.

După succesul cu seria televizată ''The Fresh Prince of Bel-Air'', Smith a avut câteva roluri importante importante în peliculele ''Six Degrees of Separation'' (1993) şi în filmul de acţiune ''Bad Boys'' (1995).

În 1996 a jucat în blockbuster-ul "Independence Day", care a înregistrat încasări uriaşe devenind la acel moment al doilea film ca încasări din istorie. A urmat rolul din ''Men in Black'' (1997) în care a jucat alături de celebrul Tommy Lee Jones şi, în anul următor, în producţia ''Enemy of the State'' alături de Gene Hackman.

A refuzat rolul Neo din producţia ''Matrix'' pentru a juca în producţia SF ''Wild Wild West'' (1999), în regia lui Barry Sonnenfeld.

A obţinut prima nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul principal din drama biografică ''Ali'' (2001), dedicată marelui pugilist Muhammad Ali, cu scenariul şi regia semnate de Michael Mann.

La 10 decembrie 2007 în faţa Grauman's Chinese Theatre de pe bulevardul Hollywood şi-a lăsat amprentele în faţa a sute de fani. Pelicula ''I Am Legend'', cu Will Smith în rolul principal, a avut premiera la 12 decembrie acelaşi an.

În decembrie 2008, TV Guide l-a selectat într-un top zece al celor mai fascinante persoane ale acelui an pentru emisiunea găzduită de Barbara Walters de la postul ABC.

Cariera muzicală și proiecte personale

Will Smith nu a abandonat nici cariera de cântăreţ, lansând, în anul 2005, albumul ''Lost and Found''.

A jucat alături de fiul său Jaden în drama ''The Pursuit of Happyness'' (2006), care i-a adus una din cele două nominalizări la Oscar pentru cel mai bun actor, şi în filmul SF ''After Earth'' (2013).

A jucat în comedia romantică ''Focus'' (2015) alături de Margot Robbie.

În drama biografică ''Concussion'' (2015), cu regia şi scenariul semnate de Peter Landesman, interpretează rolul celebrului medic Bennet Omalu care a descoperit encefalopatia cronică la jucătorii de fotbal american ca urmare a loviturilor la cap primite de aceştia în timpul competiţiilor sportive. Dr. Bennet Omalu a fost cooptat în calitate de consultant pentru realizarea filmului care a primit din şi sprijin financiar partea statului Pennsylvania.

În 2016, Will Smith a apărut pe marile ecrane cu drama ''Collateral Beauty'', regizată de David Frankel, care spune povestea unui manager de top din industria de publicitate care ajunge să sufere de depresie după o tragedie personală.

A făcut pentru prima dată stand-up comedy, în septembrie 2018, la Peppermint Club din Los Angeles, potrivit www.essence.com.

A fost căsătorit cu Sheree Zampino (1992-1995) cu care are un copil, Trey Smith. În 1997 s-a căsătorit cu actriţa Jada Koren Pinkett cu care are doi copii, Jaden Christopher Syre Smith şi Willow Camille Reign Smith.

Până în prezent, a câştigat 60 de premii şi a mai fost nominalizat la 123 de categorii de premii, potrivit imdb.com.

Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Sursa: Agerpres

Etichete: actor, hollywood, will smith, zi de nastere,

Dată publicare: 25-09-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Will Smith, moment viral în timpul unui concert în Marbella. Gestul neașteptat al actorului i-a uimit pe fani
Stiri Mondene
Will Smith, moment viral în timpul unui concert în Marbella. Gestul neașteptat al actorului i-a uimit pe fani

Actorul Will Smith a făcut spectacol la Marbella, în Spania, unde își promovează noul album. Starul american le-a demonstrat celor prezenți că știe să danseze flamenco.

 

Will Smith și Martin Lawrence au făcut baie de mulțime la Berlin. Actorii își promovează noul film
Stiri Mondene
Will Smith și Martin Lawrence au făcut baie de mulțime la Berlin. Actorii își promovează noul film

Will Smith și Martin Lawrence își promovează la Berlin noul film din seria „Băieți răi”. Și-au surprins fanii când au coborât din autobuzul etajat pentru o poză de grup.  

Will Smith, surpriza serii la festivalul de la Coachella. Ce a cântat actorul
Stiri Mondene
Will Smith, surpriza serii la festivalul de la Coachella. Ce a cântat actorul

Will Smith a fost surpriza serii la festivalul de muzică de la Coachella. Actorul american - care e și cântăreț - și-a făcut apariția inopinat pe scenă și a interpretat hitul său de pe coloana sonoră a filmului Men in Black.  

Surpriză mare la Hollywood. Jada Pinkett Smith a dezvăluit că ea și Will Smith sunt despărțiți de 7 ani de zile
Stiri Mondene
Surpriză mare la Hollywood. Jada Pinkett Smith a dezvăluit că ea și Will Smith sunt despărțiți de 7 ani de zile

Jada Pinkett Smith a dezvăluit că ea și soțul, Will Smith, trăiesc "vieți complet separate" de 7 ani de zile, din 2016.

Chris Rock a vorbit pe larg pentru prima dată despre palma primită de la Will Smith: ”Încă doare. Aud Summertime în urechi”
Stiri Mondene
Chris Rock a vorbit pe larg pentru prima dată despre palma primită de la Will Smith: ”Încă doare. Aud Summertime în urechi”

Chris Rock a vorbit pe larg pentru prima dată despre faptul că a fost pălmuit de Will Smith în timpul galei premiilor Oscar, la aproape un an de la scandalul care a şocat milioane de telespectatori din întreaga lume.

 

Recomandări
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan.

Cum arată relația falimentară a economiei cu salariile bugetarilor într-un singur grafic
Stiri Economice
Cum arată relația falimentară a economiei cu salariile bugetarilor într-un singur grafic

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat
Stiri actuale
Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la peste o sută de școli și unități medicale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Septembrie 2025

48:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28