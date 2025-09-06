AI va încerca să reconstruiască 43 de minute lipsă dintr-un film celebru. Porțiunea a fost distrusă de un studio hollywoodian

Platforma Showrunner intenţionează să utilizeze instrumentele sale de inteligenţă artificială pentru a ajuta la recrearea celor 43 de minute pierdute din filmul lui Welles din 1942, eliminate şi distruse ulterior de studioul hollywoodian RKO, potrivit The Hollywood Reporter.

Edward Saatchi, CEO al studioului interactiv de producţie de filme bazate pe AI Fable, care operează Showrunner, a declarat pentru IndieWire: „Începem cu Orson Welles pentru că este cel mai mare povestitor din ultimii 200 de ani... Mulţi oameni sunt sceptici, pe bună dreptate, cu privire la impactul AI asupra cinematografiei, dar sperăm că acest lucru le va da oamenilor o idee despre contribuţia pozitivă pe care AI o poate avea la povestire”.

Showrunner ar colabora cu regizorul Brian Rose, care lucrează din 2019 la o încercare de a reconstitui porţiunile lipsă folosind secvenţe animate, precum şi cu expertul în efecte vizuale Tom Clive.

Cum a fost distrus filmul lui Welles

Welles a început producţia în 1942 a filmului „The Magnificent Ambersons”, o adaptare a celebrului roman al lui Booth Tarkington despre o familie din Midwest în declin, ca o continuare a debutului său premiat cu Oscar, „Citizen Kane”. Welles adaptase anterior romanul în 1939 ca piesă de teatru radiofonic.

Însă unele secvenţe din filmul final au fost eliminate după ce acesta a avut rezultate slabe în faţa publicului înainte de lansare, Welles renunţând la drepturile de editare finală în urma negocierilor cu studioul.

Welles a călătorit şi în Brazilia în timpul procesului de editare a filmului pentru a începe lucrul la producţia neterminată „It's All True”, spunând mai târziu că RKO „m-a trădat complet” prin reeditarea secţiunii finale a filmului „The Magnificent Ambersons” şi filmarea unui nou final. Negativele originale ale secvenţelor eliminate au fost distruse ulterior pentru a elibera spaţiu de stocare.

Au fost făcute mai multe încercări de restaurare sau reconstrucţie a filmului. O copie funcţională a fost trimisă lui Welles în Brazilia, dar se presupune că s-a pierdut, regizorul Joshua Grossberg încercând să o localizeze. În 2005, o reconstrucţie folosind fotografii a avut premiera la Festivalul de film de la Locarno.

Cu toate acestea, Saatchi a declarat pentru The Hollywood Reporter că Showrunner nu deţine niciun drept asupra filmului „The Magnificent Ambersons”, astfel încât este puţin probabil ca materialul rezultat să fie vizionat în afara contextului academic sau demonstrativ. „Scopul nu este comercializarea celor 43 de minute, ci să le vedem existând în lume după 80 de ani în care oamenii s-au întrebat «ar fi putut fi acesta cel mai bun film realizat vreodată în forma sa originală?»”.

