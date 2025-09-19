Surpriză la Hollywood: Monica Bellucci a confirmat despărțirea de regizorul Tim Burton, „cu mult respect și afecțiune”

Stiri Mondene
19-09-2025 | 17:16
Monica Bellucci
IMAGO

Actrița Monica Bellucci s-a despărțit de regizorul hollywoodian Tim Burton, după aproape trei ani de relație.

autor
Mihai Niculescu

Cuplul, care a început o idilă în octombrie 2023, și-a anunțat separarea într-o declarație pentru Elle France vineri, transmite New York Post.

„Cu mult respect și afecțiune reciprocă, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”, se arată în declarație.

Tim Burton, în vârstă de 67 de ani, a stârnit zvonuri despre o idilă cu frumoasa italiancă, în vârstă de 60 de ani, în februarie 2023, după ce s-au sărutat în timpul unei plimbări de Ziua Îndrăgostiților în Santa Monica, California.

Deși cei doi au decis să păstreze tăcerea cu privire la natura relației lor în lunile care au urmat, Bellucci a confirmat relația cuplului într-un interviu acordat revistei Elle France în iunie 2023.

„Ce pot spune... În primul rând, mă bucur că l-am întâlnit pe acest bărbat”, a declarat ea pentru publicație, la acea vreme. „Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viață... Îl cunosc pe acest bărbat, îl iubesc, iar acum urmează să-l cunosc pe regizor, începe o altă aventură.”

„Îl iubesc pe Tim. Și am un mare respect pentru Tim Burton”, a spus ea despre regizorul pe care îl cunoscuse din 2006.

În timpul relației lor, Burton a regizat-o pe Bellucci în filmul din 2024 „Beetlejuice Beetlejuice” — primul și singurul lor proiect împreună.

Sunt prieteni de 15 ani

Ultima apariție publică a celor doi a avut loc pe 14 iunie, la cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Taormina, unde Burton a sărutat-o cu dragoste pe Bellucci pe obraz, în fața camerelor de filmat.

Deși cei doi sunt prieteni de mai bine de 15 ani, se zvonea că relația lor amoroasă a început după Festivalul de Film Lumière de la Lyon, Franța, în octombrie 2022.

La acea vreme, Monica Bellucci a participat la eveniment în calitate de invitată de onoare și i-a înmânat regizorului filmului „Edward mâini de foarfecă” premiul Lumière Lifetime Achievement Award.

În aceeași lună, publicația franceză Paris Match a relatat că Burton și actrița s-au cunoscut în 2006, în timpul Festivalului de Film de la Cannes, dar „s-au apropiat” în culisele Lumière.

Burton a avut anterior o relație cu actrița britanică Helena Bonham Carter. Cei doi au împreună un fiu, Billy, în vârstă de 21 de ani, și o fiică, Nell, în vârstă de 17 ani.

Bellucci, la rândul ei, a avut o relație amoroasă cu artistul Nicolas Lefebvre, de care s-a despărțit în 2019.

Înainte de asta, a fost căsătorită cu vedeta din „Black Swan”, Vincent Cassel, între 1999 și 2013. Cei doi foști soți au împreună două fiice, Deva, în vârstă de 21 de ani, și Léonie, în vârstă de 15 ani.

Sursa: New York Post

