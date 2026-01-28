Vedete care au dat greș la Paris Fashion Week. Ținutele care au stârnit critici și controverse | GALERIE FOTO

Încă de la debutul evenimentului, în 1973, Săptămâna Modei de la Paris a generat multe așteptări, publicul anticipând ca invitații să afișeze același rafinament vestimentar precum modelele de pe podium, scrie Daily Mail.

Cu toate acestea, numeroase apariții nu au reușit să impresioneze. Printre ele s-a numărat Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, care a ales un ansamblu format din fustă până la genunchi, jachetă și poșetă asortate, într-un imprimeu galben, negru și roșu, catalogat de o revistă americană de modă drept „nu tocmai plăcut pentru ochi”.

În timp ce artista britanică a încercat să aducă un plus de culoare atmosferei pariziene, Lauren Sánchez a ales o ținută complet gri, descrisă drept lipsită de inspirație, strânsă în talie și completată de un guler de blană care a atras atenția.

Pe lângă criticile legate de vestimentație, vedeta în vârstă de 56 de ani a trecut și printr-un moment stânjenitor, după ce a căzut la intrarea în cadrul prezentării Christian Dior Haute Couture Primăvară/Vară 2026, organizată luni.

