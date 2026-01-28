Vedete care au dat greș la Paris Fashion Week. Ținutele care au stârnit critici și controverse | GALERIE FOTO

Încă de la debutul evenimentului, în 1973, Săptămâna Modei de la Paris a generat multe așteptări, publicul anticipând ca invitații să afișeze același rafinament vestimentar precum modelele de pe podium, scrie Daily Mail.
Cu toate acestea, numeroase apariții nu au reușit să impresioneze. Printre ele s-a numărat Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, care a ales un ansamblu format din fustă până la genunchi, jachetă și poșetă asortate, într-un imprimeu galben, negru și roșu, catalogat de o revistă americană de modă drept „nu tocmai plăcut pentru ochi”.
În timp ce artista britanică a încercat să aducă un plus de culoare atmosferei pariziene, Lauren Sánchez a ales o ținută complet gri, descrisă drept lipsită de inspirație, strânsă în talie și completată de un guler de blană care a atras atenția.
Pe lângă criticile legate de vestimentație, vedeta în vârstă de 56 de ani a trecut și printr-un moment stânjenitor, după ce a căzut la intrarea în cadrul prezentării Christian Dior Haute Couture Primăvară/Vară 2026, organizată luni.
Incidentul nu a avut urmări serioase, Lauren Sánchez reușind să se redreseze rapid și să intre în sală alături de soțul său, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.
Aceasta a fost ironizată ulterior și pentru un costum Schiaparelli de culoare roșu intens, purtat la o altă apariție în Paris, ținută comparată de critici cu una comercializată de retailerul „Shein”.
Alegeri vestimentare discutabile a avut și actrița britanică Tilda Swinton. Contrar așteptărilor legate de strălucirea asociată Paris Fashion Week, actrița în vârstă de 65 de ani a optat pentru un ansamblu sobru, mai degrabă potrivit pentru o zi la cursele de la Cheltenham sau pentru o cină într-un pub rural.
La prezentarea colecției Chanel Haute Couture Primăvară/Vară 2026, vedeta din „Cronicile din Narnia” a purtat o jachetă din tweed, o fustă midi asortată, pantofi slingback în două tonuri și o bluză cu model.
Cea mai neobișnuită apariție a fost însă cea a influenceriței braziliene Livia Nunes. Prezentă frecvent la evenimentele Fashion Week, aceasta a participat la prezentarea Saint Laurent Menswear Toamnă/Iarnă 2026–2027 purtând un body alb din dantelă, considerat de mulți prea provocator pentru un astfel de eveniment.
Ținuta a fost temperată de o bluză verde din mătase și de dresuri negre transparente, completate de pantofi negri cu toc înalt.
În contrast, Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, a atras atenția printr-o apariție îndrăzneață, purtând o rochie mini neagră cu pene și fustă din piele, alături de ochelari de soare închiși la culoare, la sosirea sa la prezentarea Chanel.
Actrița și-a completat look-ul cu pantofi alb-negru spectaculoși și a fost remarcată în primul rând, unde a stat alături de Anna Wintour, afișând un ten impecabil.
