Specialiștii explică de ce apare acest fenomen și cum ne influențează comportamentul, dar și ce putem face pentru a ne controla mai bine reacțiile. Cercetătorii explică faptul că, în timpul conflictelor, corpul poate intra într-o stare de activare intensă: inima bate mai repede, apare tensiunea, iar reacțiile devin mai greu de controlat, potrivit Sience Alert.

Creierul funcționează pe baza experiențelor anterioare și încearcă să interpreteze rapid ceea ce se întâmplă, uneori percepând situațiile tensionate ca pe un pericol real, chiar dacă nu este cazul.În astfel de momente, creierul poate asocia gesturi sau reacții aparent banale cu experiențe din trecut, mai ales dacă acestea au implicat respingere sau conflict.

De aceea, unele situații pot fi resimțite mult mai intens decât ar justifica realitatea. Când această stare apare, modul de gândire se schimbă rapid: accentul nu mai este pe relație, ci pe protecție personală. Empatia scade, iar reacțiile devin defensive.

Emoțiile se transmit între oameni

Stările noastre emoționale nu sunt izolate. Ne influențăm reciproc, iar tensiunea unuia poate amplifica reacția celuilalt. Acest lucru este vizibil mai ales în relațiile apropiate, cum ar fi cele dintre părinți și copii.

Un părinte copleșit emoțional va reacționa mai degrabă impulsiv, în loc să încerce să înțeleagă ce transmite comportamentul copilului.

Cum putem gestiona aceste reacții

Primul pas este conștientizarea propriilor reacții: observarea semnelor fizice, precum pulsul accelerat sau senzația de tensiune, poate oferi un moment de pauză înainte de reacție.

Un alt instrument util este reinterpretarea situației: în loc să acceptăm prima explicație oferită de creier, putem încerca să ne întrebăm dacă există și alte variante posibile.

Pauza, o soluție simplă dar eficientă

Atunci când emoțiile devin prea intense, cea mai eficientă soluție este o pauză. O retragere de 20 de minute, fără a relua conflictul în minte, ajută corpul să revină la echilibru.

Această abordare este utilă și în relația cu copiii, unde explicarea unei pauze ca moment de liniștire, nu ca pedeapsă, poate face o diferență importantă.

În final, conflictele fac parte din relațiile umane. Important este să rămânem suficient de echilibrați încât să ne păstrăm capacitatea de a înțelege și de a răspunde cu empatie, chiar și în momentele dificile.