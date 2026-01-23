Decorul ceremoniei a fost dominat de alb: zeci de coroane și aranjamente florale, mai ales trandafiri. Lângă sicriu era o fotografie a „regelui eleganței”, surprins zâmbind.

Slujba funebră a avut loc la bazilica istorică Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Roma. Nume de top din lumea modei, precum Tom Ford și Donatella Versace, alături de influenta Anna Wintour de la Vogue, dar și vedete de la Hollywood, l-au condus pe ultimul drum.

Liz Hurley a fost însoțită de fiul ei. Iar Anne Hathaway și-l amintește ca „un titan, dar și un drag prieten care m-a educat, m-a crescut, îmi trimitea flori în fiecare an de ziua mea, m-a făcut să râd, a fost partenerul meu de dans și karaoke în atâtea nopți."

Vernon Bruce Hoeksema, partenerul de viață, dar și profesional al lui Valentino, l-a amintit cu emoție: „43 de ani alături… El este viața mea."

În ultimele două zile, sicriul a fost depus la sediul Fundației Valentino din capitala Italiei, pentru vizitare publică. Și sute de oameni l-au omagiat astfel pe „ultimul împărat” al modei italiene. Inclusiv mult iubiții lui căței și-au luat rămas bun de la legendarul creator de modă.

Valentino Garavani, care a închis ochii luni la 93 de ani în reședința sa din Roma, a fost adorat de membri ai familiilor regale, de prime doamne și celebrități precum Jackie Kennedy Onassis sau Rania a Iordaniei.

Și de staruri, ca Julia Roberts, care mărturiseau că designerul le făcea întotdeauna să arate și să se simtă cel mai bine.

Valentino și-a păstrat întotdeauna atelierul la Roma, deși își prezenta majoritatea colecțiilor la Paris.

Rochiile somptuoase pe care le-a creat au fost purtate la numeroase ceremonii de Oscar, remarcabil fiind momentul din 2001, când Julia Roberts a purtat o ținută vintage alb-negru pentru a-și primi statueta pentru cea mai bună actriță. Cate Blanchett a avut, de asemenea, un Valentino cu un umăr gol, din mătase galben unt, când a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2005.

Iar Gwyneth Paltrow, care a avut o rochie Valentino la nuntă, precum și o rochie roz aprins cu mâneci lungi la Met Gala din 2013, a spus că vestea morții designerului i s-a părut „sfârșitul unei ere."

