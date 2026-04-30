Măsura face parte din modificările aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, promulgate joi de președintele Nicușor Dan, și are ca scop sprijinirea familiilor aflate în situații vulnerabile.

Legea prevede programe naţionale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, altele decât TBC şi HIV/SIDA şi transplant de organe, ţesuturi şi celule, precum şi acordarea de servicii medicale, servicii de consiliere psihologică acordate părinţilor ori tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, în unităţi de specialitate, servicii de îngrijiri paliative şi servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.