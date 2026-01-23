Începând de miercuri, sicriul lui Valentino a fost depus la PM23, spațiul de expoziții de artă și cultură deschis de Fondazione Valentino Garavani în 2025. Acolo, între pereți albi și sub un candelabru opulent alcătuit din flori albe, se află sicriul lui Valentino. Astăzi, acesta a fost transportat la Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri pentru ceremonia desfășurată în centrul Romei, relatează CNN.

Cine a participat la ceremonie

Deși funeraliile au fost deschise publicului, lista invitaților a inclus și personalități marcante ale industriei, precum și femei celebre - printre care Anne Hathaway și Olivia Palermo - care au purtat frecvent creațiile Valentino pe covorul roșu. Alessandro Michele, actualul director de creație al casei Valentino, a sosit purtând ochelari de soare negri, opaci, în timp ce Donatella Versace a ales o rochie neagră, mulată, cu mâneci sculpturale. Pierpaolo Piccioli, care a condus brandul omonim după retragerea lui Valentino în 2008 și până în 2024, a intrat în biserică alături de François-Henri Pinault - președintele consiliului de administrație al Kering, grupul care deține Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga și altele.

Printre cei prezenți s-a numărat și Maria Grazia Chiuri, designer Fendi și fost director de creație la Dior, care a lucrat anterior și la Valentino. Designerul american Tom Ford, jurnalista britanică de modă Suzy Menkes și Anna Wintour au fost de asemenea prezenți. Chiar și pelerinele purtate de gărzile Carabinieri au fost create de Armani.

Un fan aflat în fața bisericii a fluturat spre camere o pancartă neagră strălucitoare pe care scria: „La revedere, Valentino. Ultimul împărat al modei.”

Legenda modei italiene Valentino Garavani a murit pe 19 ianuarie la vârsta de 93 de ani, potrivit fundației sale. Decesul creatorului de modă Valentino vine la trei luni după cel al prietenului şi totodată rivalului său, designerul Giorgio Armani, la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

