Bucureștiul a vibrat sub forța unui show Iron Maiden de proporții

Heavy metal-ul s-a întors spectaculos la București odată cu show-ul Iron Maiden de pe Arena Națională – un concert care a combinat perfect nostalgia, precizia și energia copleșitoare. Încă din primele minute a devenit clar că nu asistam doar la un nou popas dintr-un turneu mondial, ci la celebrarea unuia dintre cele mai importante cataloage din istoria muzicii rock, interpretat de o trupă care știe și astăzi exact cum să domine un stadion întreg. Cu o producție gigantică, refrene cântate la unison și riff-uri accelerate – Maiden au oferit spectacolul monumental pe care publicul îl așteaptă de la ei, dar cu o intensitate și o convingere pe care multe trupe mai tinere cu greu le-ar putea egala.

Anthrax au deschis seara cu un set foarte bine închegat și intens, încălzind publicul încă dinainte ca Iron Maiden să intre într-o succesiune neîntreruptă de clasice care abia au lăsat stadionul să respire. Însă ceea ce a făcut concertul cu adevărat special nu au fost doar piesele cunoscute, ci ambiția setlistului în sine. În loc să mizeze exclusiv pe hituri evidente, Maiden au ales să își asume riscul unei abordări mai complexe, explorând zona lor cea mai progresivă și teatrală. “Infinite Dreams”, “Seventh Son of a Seventh Son” și monumentalul “Rime of the Ancient Mariner” au arătat o trupă aflată într-o formă creativă impecabilă, capabilă să îmbine spectacolul de stadion cu complexitatea lor cinematică.