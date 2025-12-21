Top filme pentru copii pe VOYO. Magie, distracție, aventură și lecții frumoase pentru cei mici

Filmele pentru copii de pe VOYO aduc povești pline de culoare, aventură și mesaje frumoase, perfecte pentru momentele petrecute în familie. De la animații îndrăgite la filme educative, VOYO oferă distracție sigură și de calitate pentru cei mici.

VOYO le propune celor mici o lume plină de culoare, organizată în categorii care stârnesc imaginația și buna dispoziție. Copiii descoperă desene îndrăgite și eroi din producții precum ȚUP, Miraculos: Buburuza și Motan Noir, Pinguinii din Madagascar, Purcelușa Peppa, Țestoasele Ninja, Kung Fu Panda, SpongeBob Pantaloni Pătrați sau ARPO: Robot Babysitter.

Top desene animate pe VOYO

„Năstrușnicul Motan Maurice” – aventură amuzantă și plină de surprize pentru întreaga familie

Năstrușnicul Motan Maurice spune povestea unei pisici istețe și șmechere care, împreună cu banda sa de șobolani și prietenul Keith, un flautist simpatic, călătorește prin sate păcălind localnicii cu o plagă de șobolani falsă. Aventurile lor iau o turnură neașteptată într-un oraș pitoresc, unde descoperă pericole neașteptate și mistere amuzante. Cu vocile actorilor Hugh Laurie, Emilia Clarke și David Thewlis, acest film fantastic pentru familie de 1h 33m, disponibil pe VOYO în română, este perfect pentru o după-amiază de distracție și râsete.

„Patrula Cățelușilor: Salvare cu reacție” – aventură plină de curaj și prietenie

În Patrula Cățelușilor: Salvare cu reacție, echipa de eroi patrupede trebuie să salveze un festival de zbor amenințat de un plan malefic. Skye, cățelul cu vise mari, ia conducerea unui zbor spectaculos, iar alături de ceilalți membri ai patrulei, fiecare cu abilități speciale și vehicule de ultimă generație, trec prin provocări palpitante pentru a salva ziua. Filmul de familie și aventură, cu o durată de 56 de minute, este disponibil pe VOYO în limba engleză, cu subtitrare, și promite emoție, distracție și lecții despre curaj și prietenie.

„Prințesa furată” – aventură magică și romantică pentru copii

În Prințesa furată, magia și curajul se împletesc într-un regat fermecat. Ruslan, un tânăr artist plin de vise, o întâlnește pe Mila, o fată misterioasă și fermecătoare, fără să știe că este fiica regelui. Când un vrăjitor malefic o răpește pentru a-și spori puterile întunecate, Ruslan pornește într-o aventură plină de pericole și provocări pentru a o salva. Această animație amuzantă și plină de emoție, disponibilă pe VOYO în română, este perfectă pentru momente de distracție și poveste în familie.

„Patrula Cățelușilor: Întrecerea” – aventură palpitantă și plină de prietenie

În Patrula Cățelușilor: Întrecerea, Ryder și patrupedele sale curajoase se pregătesc pentru un mare eveniment de curse în Adventure Bay. Când un accident amenință să strice competiția, echipa patrupedelor trebuie să își folosească abilitățile speciale și să colaboreze cu noi prieteni pentru a salva ziua. Această animație de familie, de 1h 6m, disponibilă pe VOYO în engleză cu subtitrare, aduce distracție, emoție și lecții despre curaj și prietenie pentru cei mici.

„Brigada pestriță” – aventură amuzantă și plină de peripeții pentru întreaga familie

În Brigada pestriță, un dezvoltator imobiliar cu planuri mari se lovește de opoziția neașteptată a animalelor sălbatice care trăiesc în pădurea din apropiere. Pentru a-și proteja casele, animalele își unesc forțele și pun la cale trucuri ingenioase pentru a opri construcția cartierului. Această comedie de familie și aventură, cu o durată de 1h 32m, este disponibilă pe VOYO în engleză cu subtitrare și promite râsete, emoție și lecții despre prietenie și protecția naturii.

