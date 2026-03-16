Ținute memorabile la Premiile Oscar - eleganță, stil și momente de neuitat din istoria Premiilor Academiei | FOTO

O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
Stiri Mondene
62523402
Getty

De-a lungul istoriei, ceremonia Premiilor Oscar a fost un loc unde nu doar filmele și actorii au strălucit. Ținutele iconice ale vedetelor care au participat la Premiile Academiei au fost o adevărată demonstrație de stil de-a lungul decadelor. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

De la rochii spectaculoase și costume de lux, la stiluri care au devenit embleme ale eleganței, fiecare an aduce noi apariții ce rămân în memoria colectivă.

Ținute memorabile la Premiile Oscar

Eleganța și stilul de pe covorul roșu nu sunt doar o chestiune de modă, ci reflectă un amalgam de personalitate, statut și cultura cinematografică a fiecărei perioade. Haideți să descoperim împreună cele mai iconice ținute de la Oscaruri și să analizăm cum acestea au influențat nu doar stilul de pe covorul roșu, ci și întreaga industrie de fashion. Aflați detaliile captivante despre Premiile Oscar 2025 și cum a evoluat moda în istoria Premiilor Academiei.

62523281
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

Carmen Miranda, 1941

Pe deplin în ton cu titulatura ei de „Brazilian Bombshell”, Miranda a optat pentru o ținută accesorizată cu turban. Rochia ei remarcabilă a fost concepută de un designer necunoscut. Aceasta are decupaje la talie care lasă pielea la vedere, cu mult înainte ca această tendință să devină obligatorie pentru vedetele care participă la decernarea Premiilor Oscar. 

Audrey Hepburn, 1954

„Adorabilă” este cuvântul care o descrie perfect pe Hepburn în rochia albă de prințesă pe care a purtat-o pentru a-și ridica Oscarul pentru Cea mai Bună Actriță pentru rolul din Roman Holiday. Inițial creată pentru film de Edith Head, una dintre cele mai celebre creatoare de costume din Hollywood, rochia a fost adaptată pentru ceremonie de Givenchy. 

Grace Kelly, 1955

Cu o rochie creată de Edith Head, Grace Kelly a câștigat Oscarul pentru Cea mai Bună Actriță pentru The Country Girl. 

Elizabeth Taylor, 1961

Imposibil de surclasat, Taylor a purtat o ținută mult mai simplă în comparație cu stilul ei rococo. Chiar și așa ea tot a reușit să eclipseze competiția. Actrița a descris rochia Dior pe care o purta în seara în care a câștigat marele premiu pentru Butterfield 8 drept un „talismans norocos”. Deși nu a fost văzută purtând-o din nou, a călătorit mereu cu ea în bagaje. Decenii mai târziu, în 2023, rochia a fost vândută la licitație pentru o sumă record

Diahann Carroll, 1969

Carroll a părut că plutește într-o rochie ca o norișor de vată de zahăr, creată de un designer necunoscut. Sarah Jessica Parker este doar una dintre vedetele care s-au inspirat din acest look în ultimii ani.

Barbra Streisand, 1969

O adevărată ruptură de tiparul rochiilor de pe covorul roșu pentru femei — care poate fi sumarizat cel mai bine prin variațiuni pe tema Disney — Streisand a adus un aer diferit cu această creație Arnold Scaasi. În această rochie ea a ridicat Oscarul pentru Funny Girl.

Diane Keaton, 1976

Keaton a fost una dintre puținele femei care au avut curajul să își exprime adevărata personalitate — în pantaloni — pe covorul roșu. Mai mult, Keaton a demonstrat că un stil bine croit — în acest caz, de Richard Tyler — poate să fie la fel de remarcabil ca oricare rochie extravagantă.

Farrah Fawcett, 1978

Rochia semnată de Stephen Burrows și purtată de Farrah Fawcett a adus stilul disco la Oscaruri. Era, până la urmă, deceniul în care acest stil a fost acceptat. Ideile legate de "corectitudine" păreau brusc demodate.

Cher, 1986

Această ținută a fost o alegere ieșită din comun la vremea respectivă, dar avea să devină un icon al secolului 21 - a inspirat apariții ale multor vedete precum Taylor Swift sau Beyoncé. Rochia a fost semnătura lui Bob Mackie.

Nicole Kidman, 1997

Kidman a fost unică în Dior-ul chartreuse pe care l-a purtat, care rămâne, aproape 30 de ani mai târziu, cel mai distinctiv look al său pe covorul roșu. Se zvonește că a fost plătită cu 2 milioane de dolari pentru a-l purta. 

Sharon Stone, 1998

Sharon Stone a adus pe covorul roșu un look memorabil, combinând o cămașă albă de la Gap cu o fustă din satin Vera Wang. Simplu, dar extrem de rafinat, acest look rămâne unul dintre cele mai apreciate și copiate din istoria Oscarurilor.

Céline Dion, 1999

Céline Dion a surprins la Oscaruri cu un costum tuxedo Dior purtat pe dos, completat de o pălărie imensă. Acest look inedit a fost un adevărat experiment de modă, dar nu a reușit să impresioneze pe deplin, fiind considerat un eșec de către critici.

Gwyneth Paltrow, 1999

Rochia Ralph Lauren aleasă de Gwyneth Paltrow a fost una dintre cele mai discutate ținute de la Oscaruri. Fie că a fost apreciată pentru farmecul său inocent, fie criticată pentru lipsa unui croi perfect, aceasta a devenit rapid o piesă iconică.

Björk, 2001

Björk a șocat la Oscaruri cu rochia sa de lebădă, semnată Marjan Pejoksi. Considerată un moment controversat al modei pe covorul roșu, look-ul ei a stârnit reacții puternice, de la admiratie până la critici acerbe.

Julia Roberts, 2001

Julia Roberts a optat pentru un Valentino vintage pentru a câștiga premiul Oscar pentru Erin Brockovich. Alegerea sa a fost un moment de referință în modă, iar vintage-ul a devenit rapid un simbol al eleganței.

Halle Berry, 2002

Halle Berry a făcut senzație în rochia Elie Saab, un amestec perfect între eleganță și senzualitate, când a câștigat Oscarul pentru Monster’s Ball. Rochia a rămas una dintre cele mai memorabile ținute din istoria Oscarurilor.

Cameron Diaz, 2002

Cameron Diaz a purtat un look boho-chic pe covorul roșu, semnat Emanuel Ungaro. Ea a demonstrat că uneori eleganța poate veni dintr-o abordare relaxată și nepretențioasă.

Michelle Williams, 2006

Michelle Williams a captat atenția într-o rochie galbenă vibrantă semnată Vera Wang, demonstrând puterea modei pe covorul roșu. Rochia a transformat-o într-o adevărată vedetă a serii, aducându-i multă atenție media.

Cate Blanchett, 2011

Cate Blanchett a impresionat în rochia Givenchy, cu o combinație surprinzătoare de lilac și lime, ce a atras toate privirile. Detaliile rafinate și spatele spectaculos au făcut-o să fie una dintre cele mai apreciate apariții de la Oscaruri.

Angelina Jolie, 2012

Angelina Jolie a devenit faimoasă pentru „mișcarea piciorului” din rochia Atelier Versace. Look-ul a demonstrat că stilul poate fi la fel de memorabil ca și câștigarea unui premiu.

Jennifer Lawrence, 2013

O rochie Dior desprinsă dintr-un basm și un moment de neuitat – căzătura iconică pe scări în drum spre Oscarul pentru Silver Linings Playbook. Un incident care a transformat-o și mai mult în favorita publicului.

Lupita Nyong’o, 2014

Într-o superbă rochie Prada albastru ceresc, Lupita a cucerit Oscarurile atât ca actriță, cât și ca noul etalon al eleganței pe covorul roșu. O apariție pur și simplu divină.

Viola Davis, 2016

Un Armani Privé spectaculos, cu un roșu intens care a completat perfect victoria sa pentru Fences. Davis știe cum să poarte culoarea cu impact maxim.

Gemma Chan, 2019

Valentino a dus dramatismul la extrem cu această rochie voluminoasă, roz aprins. Un look îndrăzneț și extravagant, pe care Chan l-a purtat cu o naturalețe desăvârșită.

Billy Porter, 2019

Într-un tuxedo-rochie Christian Siriano, Billy Porter a rescris regulile modei pe covorul roșu. Impunător, teatral și absolut memorabil.

Zendaya, 2022

O reinterpretare senzuală a look-ului Sharon Stone, această combinație Valentino de cămașă albă scurtă și fustă argintie a reconfirmat statutul lui Zendaya ca fashion icon al generației sale.

Jessica Chastain, 2022

O rochie Gucci desprinsă dintr-un basm – partea de sus aurie, fusta diafană. O combinație perfectă între glamour-ul clasic și puterea feminină.

Carey Mulligan, 2024

Balenciaga a adus sculpturalitatea la rang de artă cu această rochie alb-negru dramatică, inspirată dintr-un design din 1951. Mulligan a declarat că e rochia sa preferată – și pe bună dreptate.

Da’Vine Joy Randolph, 2024

Un nume predestinat și o apariție plină de bucurie într-o rochie spectaculoasă Louis Vuitton, cu mâneci ample demne de un Oscar. O prezență regală pe covorul roșu.

Etichete: covorul rosu, Nominalizari Premiile Oscar, oscar, tinute,

Dată publicare:

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Martie 2026

03:22:42

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ghinion teribil pentru Contra: anunțul arabilor

Sport

Acord! Oțelul Galați are un nou antrenor