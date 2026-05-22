Jessie J a anunțat că a învins cancerul de sân: „Am plâns ore întregi și am respirat ușurată pentru prima dată după un an”

La scurt timp, Jessie J a mărturisit și cât de puternic a afectat-o lupta cu boala: „Am plâns ore întregi și apoi am respirat ușurată pentru prima dată după un an.”

În imagini, cântăreața apare în timp ce așteaptă rezultatele unui RMN făcut în cadrul controlului anual. În descrierea postării, artista a scris: „Rezultatele au venit și nu am cancer!”, mesaj însoțit de mai multe emoji-uri cu lacrimi.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Interpreta hitului „Price Tag” a făcut public diagnosticul în iunie anul trecut, iar în aceeași lună a trecut printr-o intervenție chirurgicală, potrivit BBC.

Două luni mai târziu, artista și-a anulat și reprogramat mai multe concerte după ce medicii i-au recomandat tratamente suplimentare.

Jessie J a explicat atunci că a ales să vorbească deschis despre boală pentru a-și procesa emoțiile și pentru a le fi aproape celor care trec prin experiențe similare.

„Dar, sincer, am nevoie să procesez totul și să vorbesc despre asta și am nevoie de o îmbrățișare”, le-a transmis ea fanilor. „M-ați iubit în toate momentele mele bune și grele. Și nu vreau ca asta să fie diferit.”

Problemele de sănătate care au urmărit-o toată viața

Artista, care a devenit mamă în 2023, a declarat că această experiență i-a oferit „o perspectivă incredibilă” asupra vieții.

De-a lungul anilor, Jessie J s-a confruntat cu numeroase probleme medicale. A fost diagnosticată în copilărie cu o afecțiune cardiacă, a suferit un accident vascular cerebral în adolescență, iar în 2020 și-a pierdut temporar auzul din cauza bolii Meniere.

În 2024, cântăreața a dezvăluit că suferă și de ADHD și tulburare obsesiv-compulsivă (OCD).

Într-un interviu acordat revistei Women’s Health, artista declara anul trecut: „Am avut mereu probleme de sănătate ciudate pe care medicii nu le-au putut explica. Nimic nu m-a distrus. Și cred că am trecut prin toate aceste lucruri pentru a ajuta oamenii. Chiar dacă este doar pentru a scrie cântece despre ele.”

Una dintre cele mai iubite artiste britanice

Jessie J este una dintre cele mai cunoscute artiste britanice ale ultimului deceniu, cu trei single-uri ajunse pe primul loc în Marea Britanie: „Price Tag”, „Domino” și „Bang Bang”, piesă interpretată alături de Ariana Grande și Nicki Minaj.

În 2011, artista a câștigat premiul Critics’ Choice la Brit Awards și patru trofee MOBO, inclusiv pentru cel mai bun artist britanic și cel mai bun album, pentru „Who You Are”.

Cel mai recent album al său, „Don’t Tease Me With A Good Time”, a fost lansat în noiembrie 2025.