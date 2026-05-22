Jessie J a anunțat că a învins cancerul de sân: „Am plâns ore întregi și am respirat ușurată pentru prima dată după un an”

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie
Jessie J a anunțat că este vindecată de cancer, la un an după ce a dezvăluit public că fusese diagnosticată cu cancer de sân. Artista a împărtășit vestea emoționantă cu fanii săi printr-un videoclip publicat pe Instagram.

Mihaela Ivăncică

În imagini, cântăreața apare în timp ce așteaptă rezultatele unui RMN făcut în cadrul controlului anual. În descrierea postării, artista a scris: „Rezultatele au venit și nu am cancer!”, mesaj însoțit de mai multe emoji-uri cu lacrimi.

La scurt timp, Jessie J a mărturisit și cât de puternic a afectat-o lupta cu boala: „Am plâns ore întregi și apoi am respirat ușurată pentru prima dată după un an.”

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Interpreta hitului „Price Tag” a făcut public diagnosticul în iunie anul trecut, iar în aceeași lună a trecut printr-o intervenție chirurgicală, potrivit BBC.

Două luni mai târziu, artista și-a anulat și reprogramat mai multe concerte după ce medicii i-au recomandat tratamente suplimentare.

Jessie J a explicat atunci că a ales să vorbească deschis despre boală pentru a-și procesa emoțiile și pentru a le fi aproape celor care trec prin experiențe similare.

„Dar, sincer, am nevoie să procesez totul și să vorbesc despre asta și am nevoie de o îmbrățișare”, le-a transmis ea fanilor. „M-ați iubit în toate momentele mele bune și grele. Și nu vreau ca asta să fie diferit.”

Problemele de sănătate care au urmărit-o toată viața

Artista, care a devenit mamă în 2023, a declarat că această experiență i-a oferit „o perspectivă incredibilă” asupra vieții.

De-a lungul anilor, Jessie J s-a confruntat cu numeroase probleme medicale. A fost diagnosticată în copilărie cu o afecțiune cardiacă, a suferit un accident vascular cerebral în adolescență, iar în 2020 și-a pierdut temporar auzul din cauza bolii Meniere.

În 2024, cântăreața a dezvăluit că suferă și de ADHD și tulburare obsesiv-compulsivă (OCD).

Într-un interviu acordat revistei Women’s Health, artista declara anul trecut: „Am avut mereu probleme de sănătate ciudate pe care medicii nu le-au putut explica. Nimic nu m-a distrus. Și cred că am trecut prin toate aceste lucruri pentru a ajuta oamenii. Chiar dacă este doar pentru a scrie cântece despre ele.”

Una dintre cele mai iubite artiste britanice

Jessie J este una dintre cele mai cunoscute artiste britanice ale ultimului deceniu, cu trei single-uri ajunse pe primul loc în Marea Britanie: „Price Tag”, „Domino” și „Bang Bang”, piesă interpretată alături de Ariana Grande și Nicki Minaj.

În 2011, artista a câștigat premiul Critics’ Choice la Brit Awards și patru trofee MOBO, inclusiv pentru cel mai bun artist britanic și cel mai bun album, pentru „Who You Are”.

Cel mai recent album al său, „Don’t Tease Me With A Good Time”, a fost lansat în noiembrie 2025.

Sursa: BBC

Cântăreața Jessie J va fi supusă unei a doua operații pentru cancerul mamar. Artista va amâna un întreg turneu

Cântăreața britanică Jessie J a anunțat că va trebui să treacă printr-o a doua intervenție chirurgicală, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, motiv pentru care este nevoită să amâne turneul programat pentru finalul acestui an, potrivit CNN.
Jessie J, noi detalii despre starea sa de sănătate după operația de cancer mamar

Artista britanică Jessie J, diagnosticată recent cu cancer mamar, a anunţat luni că boala nu s-a răspândit.
Jessie J s-a operat de cancer mamar și a primit mesaje de susținere din partea fanilor și colegilor.

Cântăreața Jessie J spune că a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru cancer la sân și acum se odihnește acasă, în timp ce așteaptă rezultatele.

