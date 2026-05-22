Supermodelul în vârstă de 52 de ani a afișat un decolteu impresionant într-o rochie tip corset alb-negru, cu șnururi pe partea din față, însă aproape a fost eclipsată de fiul ei în vârstă de 20 de ani, care a purtat un costum negru fără cămașă, cu detalii aurii și argintii, scrie Daily Mail.

Klum, care a fost însoțită la evenimentul caritabil și de soțul ei, Tom Kaulitz, în vârstă de 36 de ani, și-a etalat silueta într-o altă rochie decoltată marți și și-a prezentat cu mândrie fiul la fiecare apariție.

Henry este fiul ei cel mare din căsătoria cu fostul soț Seal, în vârstă de 63 de ani, și a însoțit-o frecvent la evenimente în ultima perioadă.

Cunoscut pentru înălțimea sa impresionantă, nu este o surpriză că a urmat cariera mamei sale în modelling.

El a apărut în campanii și prezentări de modă pentru branduri precum YSL, GCDS, Kith, Beauty și Lena Erziak.

La un moment dat, în cadrul galei pline de vedete, Klum a fost „regina balului”, pozând pe covorul roșu alături de fiul său și de Kaulitz.

Evenimentul a inclus cină, spectacole susținute de Robbie Williams, Zara Larsson și Lizzo, precum și licitația anuală a galei amfAR.

Klum și Henry au urcat și pe scenă pentru a susține Fundația pentru Cercetarea SIDA (amfAR), care sprijină programele de cercetare și prevenție HIV/SIDA la nivel global.