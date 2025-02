Premiile Oscar 2025: 16 detalii captivante, recorduri și curiozități despre nominalizările din acest an

Află cele mai interesante statistici înaintea galei Premiilor Oscar 2025.

Pe măsură ce se apropie cea mai mare noapte a Hollywood-ului pe 3 martie, ceremonia Premiilor Academiei din acest an vine cu o serie de statistici interesante, potențiale recorduri și tendințe notabile.

De la renașterea musicalurilor până la portretizările unor președinți americani, Oscarurile din 2025 reflectă un an al transformărilor în cinematografie, pe fondul incendiilor devastatoare din Los Angeles și al controverselor din industrie. Iată 17 fapte captivante despre nominalizații din acest an.

Renașterea musicalurilor

Pentru prima dată în mai bine de cinci decenii, două musicaluri au obținut simultan nominalizări la categoria Cel Mai Bun Film. „Wicked" și „Emilia Pérez" marchează primul duo muzical care concurează pentru cel mai prestigios premiu de la Hollywood de la „Funny Girl" și „Oliver!" în 1969. Această revenire reflectă extinderea categoriei Cel Mai Bun Film, care acum găzduiește 10 nominalizări.

Recordul pe care îl poate înregistra Adrien Brody

Deținând deja recordul de cel mai tânăr câștigător al premiului pentru Cel Mai Bun Actor pentru „Pianistul" din 2002, la vârsta de 29 de ani, Adrien Brody ar putea stabili un alt precedent cu „The Brutalist". Dacă va ieși victorios, ar deveni primul actor care câștigă statueta de aur pentru cel mai bun rol principal cu primele sale două nominalizări, alăturându-se unui grup de elită de artiști cu recorduri perfecte la Oscar.

Timothée Chalamet încearcă să bată recordul de vârstă al lui Brody

Interpretându-l pe Bob Dylan în „A Complete Unknown", Timothée Chalamet reprezintă cea mai mare amenințare pentru potențiala realizare a lui Brody. Dacă Chalamet câștigă, i-ar bate recordul lui Adrien Broady și ar deveni cel mai tânăr deținător al Oscarului pentru cel mai bun actor în rol principal.

Lupta platformelor de streaming

În ciuda faptului că conduce cu cele mai multe nominalizări, „Emilia Pérez" de la Netflix ar putea urma tiparul problematic al filmelor de streaming nominalizate masiv, dar care sub-performează în noaptea Oscarurilor. Istoria recentă arată că giganții de streaming obțin adesea numeroase nominalizări, dar puține victorii, doar „CODA" de la Apple reușind până acum să câștige Cel Mai Bun Film.

Starurile din „Succession” se confruntă cu provocări similare

Colegii din „Succession", Kieran Culkin și Jeremy Strong, se află în competiție la categoria Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru „A Real Pain" și, respectiv, „The Apprentice". Ambii împărtășesc un dezavantaj, fiind singurii nominalizați din categoria lor a câror filme care nu sunt nominalizate pentru Cel Mai Bun Film, deși favoritul Culkin ar putea depăși acest obstacol, scrie BBC News.

Horror-ul face istorie la Oscar

„The Substance" marchează o piatră de hotar ca primul film de horror corporal nominalizat pentru Cel Mai Bun Film, alăturându-se doar altor șase filme de groază care au primit nominalizarea de top a Academiei. Favorit la categoriile tehnice, în special în machiaj și coafură, filmul ar putea crește șansele lui Demi Moore într-o cursa pentru Cea Mai Bună Actriță.

Roluri scurte cu impact major

Interpretarea de opt minute a Isabellei Rossellini în „Conclave" i-a adus o nominalizare pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar. Totuși aceasta nu estea cea mai cea mai scurtă interpretare nominalizată. Această distincție îi aparține lui Hermione Baddeley pentru apariția sa de 2 minute și 19 secunde în „Room at the Top" din 1959, rolul de 5 minute și 2 secunde al lui Beatrice Straight în „Network" fiind cel mai scurt care a câștigat.

Shutterstock

Nominalizările consecutive ale lui Colman Domingo

Colman Domingo, nominalizat pentru rolul din „Sing Sing”, se înscrie în rândul actorilor care primesc două nominalizări în doi ani consecutivi, după ce anul trecut a fost în aceeași poziție pentru rolul din „Rustin”. Rămâne, însă, mult în urma recordului de cinci nominalizări consecutive deținut de Bette Davis și Greer Garson din Epoca de Aur a Hollywood-ului.

Toate actrițele nominalizate pentru Cel mai bun rol femin, joacă în filme nominalizate pentru marele premiu

Toate cele cinci nominalizate la Cea Mai Bună Actriță provin din filme care sunt, de asemenea, nominalizate la Cel Mai Bun Film — prima astfel de întâmplare din 1977. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă după decenii în care poveștile centrate pe femei concurau rar pentru marele premiu.

Președinți portretizați în filme nominalizate la Oscar

Nominalizarea lui Sebastian Stan pentru portretizarea lui Donald Trump în „The Apprentice" îl adaugă într-un grup select de doar opt actori recunoscuți pentru interpretarea președinților americani. Spre deosebire de majoritatea nominalizaților anteriori care au interpretat președinți în timpul mandatului lor, Stan îl portretizează pe Trump în primii săi ani ca dezvoltator imobiliar.

Cântărețul Robbie Williams și legătura sa cu trei filme nominalizate la un Oscar

Cântărețul britanic Robbie Williams menține conexiuni cu trei filme nominalizate la Oscar în acest an. Filmul său biografic „Better Man" concurează pentru Cele Mai Bune Efecte Vizuale, în timp ce melodia sa „Swing Supreme" apare proeminent în „Emilia Pérez", iar foștii săi colegi de trupă din Take That apar în „Anora" cu piesa lor „Greatest Day".

Ralph Fiennes: talismanul norocos pentru Cel Mai Bun Film

Ralph Fiennes ar putea stabili un record dacă „Conclave" câștigă Cel Mai Bun Film, devenind singurul actor care apare în patru filme câștigătoare ale premiului suprem. Cu toate acestea, filmul se confruntă cu o luptă dificilă fără o nominalizare pentru Cel Mai Bun Regizor, deși astfel de obstacole au devenit mai puțin prohibitive în ultimii ani.

Diane Warren, a 16-a nominalizare, fără a câștiga până acum o statuetă

Cu a 16-a sa nominalizare pentru „The Journey" din „The Six Triple Eight", compozitoarea Diane Warren își continuă cursa pentru a câștiga un Oscar. Pe măsură ce controversele diminuează șansele altor concurenți, acesta ar putea fi în sfârșit anul lui Warren pentru a revendica premiul.

„Wicked” și obstacolele în calea marelui premiu

În ciuda nominalizărilor multiple, „Wicked" se confruntă cu obstacole semnificative în cursa pentru Cel Mai Bun Film fără nominalizări corespunzătoare la regie sau scenariu. Ultimul film care a câștigat Cel Mai Bun Film fără victorii în categoriile de regie, scenariu sau interpretare a fost „Rebecca" în 1942.

Două actrițe nominalizate sunt copiii altor actori cu nominalizări la Oscar

Nominalizata la Cea Mai Bună Actriță, Fernanda Torres („I'm Still Here"), continuă moștenirea stabilită de mama sa, Fernanda Montenegro, în timp ce Isabella Rossellini pășește pe urmele legendarei sale mame, Ingrid Bergman.

Regizorul „Anora” țintește spre o victorie fără precedent

Regizorul filmului „Anora", Sean Baker, ar putea face istorie ca prima persoană care câștigă patru Oscaruri pentru un singur film, potențial revendicând premiile pentru Cel Mai Bun Film, Regie, Montaj și Scenariu. Dacă va avea succes, Baker și soția sa, Samantha Quan, ar continua tendința cuplurilor care câștigă premiul pentru Cel Mai Bun Film.

