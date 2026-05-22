La petrecere au fost prezenți jucătorii primei echipe, stafful tehnic, angajați ai clubului și președintele Joan Laporta, potrivit Mundo Deportivo.

Starul Barcelonei, care s-a despărțit în urmă cu câteva luni de cântăreața argentiniană Nicky Nicole, a fost văzut ținând-o de mână pe influencerița Inés García, originară din Sevilla. Cei doi au alimentat deja zvonurile privind o posibilă relație după ce au fost surprinși împreună, în ultimele zile, pe coasta Greciei.

În paralel, Yamal continuă recuperarea după accidentarea suferită la meciul cu Celta Vigo, din 22 aprilie. Atacantul spaniol își concentrează toate eforturile pentru a reveni pe teren înaintea Cupei Mondiale din 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Potrivit presei spaniole, data pe care și-ar fi fixat-o pentru revenire este 27 iunie, când Spania ar urma să întâlnească Uruguay.

„Nu ating mingea până la Cupa Mondială”, a glumit Yamal săptămâna trecută, la un eveniment al Kings League, sugerând că tratează cu maximă precauție recuperarea după problema musculară la coapsa stângă.

Fotbalistul urmează programul de recuperare la baza de pregătire Ciutat Esportiva Joan Gamper, iar obiectivul principal este evitarea unei recidive care i-ar putea compromite participarea la turneul final.

Barcelona și Federația Spaniolă de Fotbal mențin un contact permanent și sunt de acord că Yamal nu trebuie forțat să revină pentru primele două meciuri ale Spaniei, cu Capul Verde și Arabia Saudită, decât dacă va fi complet refăcut.