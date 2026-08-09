Rușii au lovit, sâmbătă noapte, cu sute de rachete și drone, în special la Odesa și Harkov. Cel puțin 13 oameni au fost uciși și 90 răniți în ultimele 24 de ore. De partea cealaltă, sunt 5 morți și 25 de răniți, după un atac ucrainean cu drone, în orașul Belgorod.

În Odesa a fost încă o noapte de iad. Focul a cuprins un bloc de locuințe, case și mașini. Echipele de intervenție lucrează pentru reluarea aprovizionării cu curent electric după atacul brutal asupra infrastructurii energetice, a transmis președintele Zelenski.

Orașul-port de la Marea Neagră este o țintă constantă a loviturilor rusești, intensificate în această vară, din cauza apropierii de Crimeea ocupată și în plin sezon turistic. Atacurile au vizat și infrastructura portuară. Au avariat zeci de nave civile și au făcut victime.

La Harkov, drone explozive au lovit direct un bloc cu 10 etaje. Și aici sunt morți. Pompierii au reușit să salveze mai multe persoane din ruinele apartamentelor.

De partea cealaltă, forțele ucrainene au trimis drone în orașul rusesc Belgorod și au făcut victime. Zeci de apartamente și câteva case au fost serios afectate, la fel și unele clădiri administrative și "facilități comerciale" - nespecificate.

În acest timp, Turcia cere un moratoriu din partea Rusiei și Ucrainei, după ce mai multe nave comerciale - inclusiv două operate de companii turcești - au fost atacate cu drone în Marea Neagră, în această săptămână.

Conflictul s-a extins în întreaga regiune a Mării Negre. Inițial, țintele au fost porturile și navele militare. Acum, sunt atacate toate navele comerciale, fără nicio distincție", a declarat șeful diplomației de la Ankara.