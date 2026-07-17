Vineri seară sunt așteptați și mai mulți oameni, pentru ca pe scena principală vor cânta Teddy Swims și trupa Twenty One Pilots.

Electric Castle a început cu multă energie. Unul dintre membrii trupei de hip-hop Kneecap s-a lăsat purtat pe brațe de fani. A urmat o ploaie de confetti.

Printre cei peste 40 de mii de participanți au fost și influenceri din Europa.

Ines este din Madrid, are peste 300 de mii de urmăritori pe rețelele sociale și milioane de vizualizări. Noaptea trecută a transmis primele impresii de la festival.

INES CHAMIL, creatoare de conținut din Spania: ”Mulți oameni din comunitatea mea nu știau de acest festival și mi-au comentat: «Oh, Doamne! Nu știam de festivalul acesta, arată super, e interesant.»”

Jacky are peste 200 de mii de urmăritori.

JACKY VALO, creator de conținut din Spania: ”Voi face un clasament al trupelor pe care le văd pentru prima dată și despre care nu știu nimic.”

Patru prieteni veniți din Marea Britanie au ales să își petreacă petrecerea burlacilor într-un weekend la noi: ”Atmosfera este incredibilă, am întâlnit oameni extraordinari. Sunt scene în pădure și te simți absorbit de festival.”

Ca să nu rateze niciun moment care îi interesează, participanții care nu sunt cazați aproape și-au planificat drumul până la Bonțida din timp. De pildă, cei care s-au orientat spre tren și-au rezervat biletele înainte.