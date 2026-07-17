Printre ei se află și creatori de conținut din toată Europa, care vor promova festivalul pentru fanii lor, pe rețelele sociale.

Ines e din Madrid și postează conținut despre muzică și festivaluri. Imediat ce a ajuns la Electric Castle, le-a descris atmosfera celor peste 300 de mii de urmăritori de pe rețelele sociale.

Ines Chamil, creator de conținut din Spania: „Chiar astăzi am postat un videoclip. Mulți oameni din comunitatea mea nu știau de acest festival și mi-au comentat: «Oh, Doamne! Nu știam de festivalul acesta, arată super, e interesant.»”

Și Jacky are peste 200.000 de urmăritori care așteaptă să afle cum va arăta weekendul ei la festival. Și-a pregătit atent ținutele și planul de postări pentru următoarele zile.

Jacky Valo, creator de conținut din Spania: „Mâine cântă Teddy Swims, așa că voi fi îmbrăcată în stil cowboy. Voi face un videoclip în care vorbesc cu oamenii despre artistul lor preferat și voi face un clasament al trupelor pe care le văd pentru prima dată și despre care nu știu nimic.”

Pregătiți de distracție sunt mulți turiști din toată lumea. Unii au traversat Europa doar pentru a-și vedea artistul preferat.

Fată: „Mâine mergem la Twenty One Pilots și de-abia așteptăm!”

Fată: „Este prima dată când vin aici și, sincer, nu știam nimic despre festival. Am venit pentru că este un castel în mijlocul festivalului.”

Fată: „De fiecare dată când vin în România, se întâmplă cele mai neașteptate lucruri și de aceea mă întorc de fiecare dată, pentru că mă distrez foarte tare. Pentru mine este ceva tipic românesc.”

Acești patru prieteni veniți din Marea Britanie au dat petrecerea burlacilor cu un weekend în România.

Băiat: „El se căsătorește luna viitoare!”

Băiat: „Atmosfera este incredibilă aici și am întâlnit oameni extraordinari. Sunt efectiv scene în pădure și te simți absorbit de festival.”

Vineri seară, pe scena principală vor urca artiștii Twenty One Pilots și Teddy Swims.