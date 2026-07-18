Cântărețul american Teddy Swims, cu un stil care combină soul, pop și R&B, a reușit să cucerească rapid inimile românilor.

Izabela și-a sărbătorit vineri aniversarea de 27 de ani, iar cel frumos cadou de ziua ei a fost să își vadă artistul preferat pe scenă.

”Îmi place de el foarte mult, e un artist foarte talentat. Emoțiile sunt foarte mari, profit cât de mult”.

Tânără: ”Îl iubesc, vibe-ul și iubirea cu care cântă, este un artist dedicat, foarte talentat, artist-artist!”.

Tânără: ”Cântă așa din inimă, face atmosferă și e fain. Pentru el am venit”.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, artistul, cu milioane de ascultări pe platformele muzicale, le-a transmis un mesaj fanilor săi din România.

Teddy Swims: ”Vă iubesc atât de mult, această noapte a fost de-a dreptul de neuitat. Ați fost una dintre cele mai bune audiențe pe care am avut-o. Sunt recunoscător. O să revin în România, neapărat. Este o promisiune, da!

”.

Tânără: ”Chiar mi s-a facut piele de găină când a urcat pe scenă”.

Într-un show de-a dreptul incendiar, oamenii s-au dezlănțuit apoi pe melodiile consacrate ale trupei Twenty One Pilots.

Tânără: ”Pe ei îi iubesc foarte mult, absolut genial totul! Wow, wow, nu mă așteptam!".

”Până la urmă, vii aici să te distrezi”

A fost, de asemenea, o nouă seară în care participanții s-au făcut remarcați în fel și chip.

Tânăr: ”Să ne găsim mai ușor între noi, gașca. Ne-am pierdut, ne-am găsit, simplu!”.

Tânără: ”Pot să vă arăt spatele, e mult mai fain! E colorat, vibrant și în același timp este foarte confortabil”.

Tânără: ”Îmi place să fiu extra! Astea cred ca au fost 13 lei, topul 20-30 de lei, ăștia-s mai scumpi, de la băieți i-am luat, e șansa ta să fii crazy”.

Tânără: ”Până la urmă, vii aici să te distrezi, să lucești și pe dinăuntru și pe din afară”.

Până să ajungă la Bonțida, festivalierii au făcut cozi imense în trafic.

Corespondent ProTV: ”Așa arată drumul spre festival. Este adevărat că poate fi un test al răbdării pentru mii de persoane care se îndreaptă spre Bonțida, însă toți șoferii își păstreaza calmul și au un scop comun: să ajungă la festival pentru încă o noapte albă. Așadar, la Electric se merge în coloană, dar cu chef de distracție!”.

Sâmbătă seară, pe scena principală vor face spectacol artista cu origini italiene LP, dar și faimoasa trupă Nothing But Thieves.