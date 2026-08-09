Reacția Ucrainei după ce una dintre dronele sale a explodat în Bulgaria, lângă granița cu România. Asigurările date de Kiev

Ca urmare, ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova, a convocat-o luni pe ambasadoarea Ucrainei, Olesia Ilaşciuk. Kievul a transmis că este vorba despre un incident „neintenţionat” şi a promis o anchetă, fără a confirma însă că drona îi aparţinea, relatează AFP.

Această prăbuşire a unei drone cu încărcătură explozivă pe un câmp, fără a face victime, are loc într-un moment în care incidentele cu drone se înmulţesc în Europa, la fel ca şi atacurile din Marea Neagră provocate de războiul dintre Ucraina şi Rusia.

Resturile analizate aparţin unui tip de dronă "utilizată pe scară largă de forţele armate ucrainene", a denunţat Ministerul Apărării din Bulgaria. Ministrul bulgar al afacerilor externe, Velislava Petrova, a convocat-o luni pe ambasadoarea ucraineană Olesia Ilaşciuk.

Reacția Kievului

La rândul său, Kievul a asigurat că nu vizează "în mod deliberat" Bulgaria şi promite o anchetă. "Putem afirma cu certitudine că armata ucraineană nu a îndreptat în mod deliberat niciun aparat către Bulgaria", a reacţionat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tîhî, fără a confirma în mod oficial dacă drona era într-adevăr ucraineană.

„Motivul principal al unor astfel de incidente este războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care se desfășoară de cinci ani, este prelungit în mod intenționat de Moscova și amenință nu numai poporul ucrainean, ci și alte popoare și țări”, a mai spus Gheorghi Tîhî.

„De aceea, încheierea războiului cât mai curând posibil are o importanță crucială pentru asigurarea securității în regiune, iar noi mizăm pe colaborarea cu partenerii noștri pentru a forța Moscova să încheie pacea”, a spus el, mulțumind Bulgariei pentru înțelegere și cooperare în numele stabilirii adevărului complet, a securității și a păcii”, a adăugat el, citat de Mediapool.

Incursiunile cu drone au devenit frecvente în România, unde prăbuşirea unui aparat cu încărcătură explozivă la sfârşitul lunii mai asupra unui bloc de locuinţe a provocat doi răniţi, dar Bulgaria "nu a mai avut niciodată până acum un incident de acest tip cu o dronă explozivă", a declarat pentru AFP fostul ministru al apărării, Todor Tagarev.

Drona, neidentificată nici de Bulgaria, nici de România

Aparatul a "explodat în imediata apropiere a punctului de frontieră cu România de la Kardam", lângă Marea Neagră, în nord-estul ţării, şi "la 1.000 de metri" de o staţie de comprimare ţinând de gazoductul transbalcanic, a anunţat premierul bulgar Rumen Radev. Prăbuşirea sa pe un câmp de floarea-soarelui nu a provocat victime, a spus acesta după o şedinţă extraordinară a Consiliului său de Securitate.

Rumen Radev nu a avansat nicio ipoteză cu privire la traiectoria dronei, a cărei prezenţă, potrivit lui, nu a fost detectată de niciuna dintre cele două ţări vecine în spaţiul lor aerian respectiv. Ministerul Apărării din România a confirmat că sistemul său de supraveghere radar "nu a detectat nicio aeronavă care să traverseze spaţiul aerian românesc în direcţia Bulgariei".

Conform declaraţiei iniţiale a lui Rumen Radev, "zgomotul acestei drone a fost înregistrat de poliţia de frontieră din România", iar apoi "o explozie puternică însoţită de fum negru" a fost observată de o patrulă a poliţiei de frontieră bulgare, ceea ce dovedeşte, potrivit acestuia, că transporta "o cantitate importantă de explozivi".

Drona „Maya” nu transportă explozibil

Analiza resturilor a arătat că este vorba "foarte probabil de o dronă momeală de tip «Maya»", a precizat Ministerul Apărării din Bulgaria. Acest tip de dronă, care nu este concepută pentru a transporta explozibil, "este utilizată pe scară largă de forţele armate ucrainene", a subliniat ministerul.

Membră a NATO, Bulgaria s-a distanţat recent de Ucraina, Rumen Radev apelând la favorizarea eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului, mai degrabă decât la continuarea sprijinului militar acordat Kievului, notează AFP.

Modernizat şi diversificat recent pentru a se adapta evoluţiilor economice şi geopolitice, gazoductul transbalcanic traversează Balcanii pentru a lega Ucraina şi Europa Centrală, la nord, de Turcia şi de Grecia, la sud.

Recenta punere în funcţiune a tronsonului care leagă Grecia de Bulgaria şi deschiderea infrastructurilor de stocare în portul Alexandroupolis, lângă graniţa greco-turcă, unde ajunge GNL-ul american, au contribuit la slăbirea poziţiei Rusiei pe piaţa regională.

Se înmulțesc incidentele cu drone

Incidentele care implică drone se înmulţesc în ţările europene care susţin Ucraina, care suspectează sau acuză deschis Rusia de acte de "război hibrid", cum ar fi în Germania, unde descoperirea, la începutul săptămânii, a unei drone explozive lângă un avion de marfă ucrainean la aeroportul din Leipzig (est), o importantă platformă pentru transportul militar, a provocat o reacţie puternică.

De asemenea, au fost observate drone deasupra unei baze a armatei germane din vestul ţării, cunoscută pentru faptul că găzduieşte un mare depozit subteran, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al comandamentului operaţional al Bundeswehr, confirmând informaţiile apărute în presa germană. Aceasta găzduieşte, printre altele, componente ale sistemului american de apărare antiaeriană Patriot, destinat interceptării rachetelor de croazieră.

România, la rândul său, a denunţat în mod deschis responsabilitatea Rusiei în recentele incursiuni ale dronelor, dintre care unele s-au prăbuşit pe teritoriul său.

Locul prăbuşirii dronei de sâmbătă, la graniţa bulgaro-română, se află la 50 km de Marea Neagră, unde Rusia şi Ucraina intensifică de câteva săptămâni atacurile asupra navelor de marfă.