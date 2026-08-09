Operațiunea de pe Dunăre a dat rezultate. Nivelul apei a crescut la Cernavodă, iar Unitatea 2 a câștigat cel puțin 9 zile

"8 cm câştigaţi la Cernavodă. Cel puţin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineaţă a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre şi dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineaţă, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem şi azi cu 4 cm. Deci am câştigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin 9 zile, pe prognoza actuală", a scris Miruţă, duminică, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Acesta a mulţumit celor implicaţi în operaţiunile de creştere a debitului Dunării.

"Este un rezultat concret pentru care le mulţumesc celor implicaţi: domnului prim ministru pentru coordonare şi sprijin în depăşirea tuturor blocajelor, ANAR pentru soluţie, Armatei şi Transporturilor pentru implementarea ei! Jos pălăria şi celor de pe vapoarele împingătoare şi de dragaj, care au lucrat in continuu! Când există o problemă reală, nu avem nevoie de explicaţii despre de ce nu se poate. Avem nevoie de soluţii şi de oameni care să le pună în practică", a mai spus ministrul.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că nivelul Dunării asigură funcţionarea timp de patru-cinci zile a reactorului de la Cernavodă rămas în funcţiune dacă debitele vor scădea în continuare cu până la trei centimetri pe zi şi a precizat că autorităţile continuă să depună eforturi pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire.

Vineri noaptea, în jurul orei 01:00, a fost finalizată scufundarea celei de-a doua barje, în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala, potrivit Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR).