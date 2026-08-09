Cizmele de alpinism de culoare verde-lămâie purtate de un alpinist indian care a murit în 1996 au reprezentat, de atunci, un reper sinistru pentru mulți alpiniști aflați în ascensiune către cel mai înalt vârf al lumii, scrie BBC.

Acum, India caută o echipă specializată în operațiuni de recuperare la altitudine mare, care să întreprindă o misiune complexă și riscantă pentru a recupera ceea ce ei susțin că este cadavrul lui Dorje Morup – probabil cel mai faimos dintre sutele de cadavre care au rămas înghețate pe munte.

Ei speră că sunt pe punctul de a-i înapoia rămășițele prietenilor și familiei sale, care nu au renunțat niciodată la speranța că se va întoarce acasă.

„În unele zile, înainte să adorm, mă gândeam că în noaptea aceea se va auzi o bătaie în ușă și că, atunci când o voi deschide, el va fi acolo. Când va veni acasă, îl voi întreba: «Unde ai fost în toți acești ani?»”, a declarat soția lui Morup pentru BBC.

Dezastrul s-a produs în timpul coborârii

În noaptea dinaintea plecării sale pentru a participa la o expediție indiană istorică pe Everest, Morup stătea alături de soția sa la casa lor din Ladakh, un teritoriu administrat de India situat într-o altă parte a Himalaya.

I-a făcut o promisiune: că se va întoarce ca un erou și va face țara sa mândră.

„Mi-a cerut să am grijă de copii și să vin la aeroport să-l întâmpin la întoarcere”, a declarat Konchak Yangskit pentru BBC.

Lance naik, adică caporal, în cadrul Poliției de Frontieră Indo-Tibetane (ITBP) – forța care păzește o mare parte a frontierei Indiei cu China –, Morup, în vârstă de 48 de ani, era obișnuit cu drumețiile în Himalaya.

Dar Yangskit spune că a avut un ciudat sentiment de presimțire în acea seară: „Mă întrebam dacă o să-l mai văd vreodată.”

Morup era unul dintre cei șase alpiniști din expediția ITBP care încercau să ajungă pe vârful Everestului – situat la granița dintre Nepal și teritoriul Tibetului, aflat sub administrație chineză.

Majoritatea alpiniștilor aleg să urce pe versantul nepalez, dar echipa lui Morup dorea să-și scrie numele în cărțile de istorie ca prima expediție indiană care a reușit această ascensiune pe versantul chinez, cunoscut pentru pericolele sale.

Trei dintre cei șase membri ai expediției s-au întors din cauza unei furtuni de zăpadă, dar Morup și alți doi – Tsewang Smanla și Tsewang Paljor – au continuat să înfrunte dificultățile, până la vârful de 8.849 m.

În timpul coborârii, au fost surprinși de o furtună de zăpadă care i-a ucis pe toți trei.

La fel ca multe dintre cele peste 300 de persoane care și-au pierdut viața în regiunea Everestului de când au început înregistrările, acum un secol, trupurile lor rămân pe munte.

Două dintre ele nu au fost găsite niciodată, dar al treilea cadavru – cel al lui „Green Boots” – zace înghețat în zăpadă de trei decenii, la o altitudine de 8.500 de metri.

Timp de ani de zile, s-a presupus că „Green Boots” era un alt membru al expediției, Tsewang Paljor.

Însă mărturiile membrilor supraviețuitori ai expediției din 1996 și locul în care a avut loc ultimul contact radio cu alpiniștii au determinat acum autoritățile să creadă că rămășițele îi aparțin lui Morup.

Un oficial al ITBP, care a dorit să rămână anonim deoarece nu este autorizat să vorbească cu presa, a declarat pentru BBC News Hindi că hainele și echipamentul de alpinism al lui Morup au ajutat autoritățile să identifice cadavrul în ultimii ani.

De atunci, aceștia au pus la cale un plan pentru a-și aduce camaradul acasă, astfel încât să-i poată confirma identitatea fără niciun dubiu prin teste ADN și să ofere familiei sale o oarecare alinare.

„Nu l-am uitat niciodată. Era doar o chestiune de timp”, a spus oficialul ITBP.

Cât de dificilă va fi recuperarea cadavrului

Recuperarea celor care au murit pe munte este o sarcină periculoasă și epuizantă și, până în ultimul deceniu, foarte rar întâlnită.

Multe dintre cadavre, precum cel al lui Morup, se află în ceea ce alpiniștii numesc „zona morții” a Everestului – unde temperaturile pot scădea până la -40 °C, iar nivelul de oxigen este de aproximativ o treime din cel de la nivelul mării.

„Condițiile meteorologice și de zăpadă vor fi cruciale”, a declarat Tshiring Jangbu Sherpa, un alpinist nepalez de renume care a participat la alte misiuni de recuperare.

„Versantul nordic are mai puține crevase, dar este mai riscant. Dacă se întâmplă ceva grav pe versantul nepalez, ești evacuat rapid cu elicopterul. Dar nu există un astfel de sistem pe versantul chinez”, a declarat el pentru BBC Hindi.

Versantul chinez al vârfului – unde se află trupul lui „Green Boots” – este mai abrupt și nu dispune de aceleași structuri de sprijin ca versantul sudic, ceea ce reprezintă un alt factor care complică situația, au declarat surse sherpa pentru BBC News Nepali.

„Este foarte greu să cobori acel cadavru chiar și în sezonul popular de primăvară, cu atât mai puțin în toamnă, când vremea este mai imprevizibilă. Acesta este motivul simplu pentru care se află încă acolo de atâția ani. Ar fi nevoie de 10 până la 12 alpiniști capabili să ajungă pe vârf, doar pentru a fixa corzile de sprijin necesare pentru a ajunge în acel punct.”, a spus ghidul de alpinism Pemba Ongchu Sherpa.

„Green Boots” va trebui, de asemenea, transportat manual până la o altitudine de unde poate fi preluat de un elicopter sau, eventual, de iaci, și transportat înapoi la un aeroport – o operațiune care necesită, de asemenea, o forță de muncă considerabilă.

Șerpașii spun că cadavrele învelite în echipament de alpinism înghețat cântăresc adesea de câteva ori mai mult decât un bărbat de statură medie și sunt frecvent înghețate în poziții incomode, ceea ce face ca coborârea lor pe terenul accidentat să fie și mai periculoasă. Rămășițele ar putea, de asemenea, să înceapă să se dezghețe și să se descompună odată ce ajung la altitudini mai joase.

Începutul coborârii cu cadavrul va fi cel mai dificil, a declarat alpinistul indian Kuntal Joisher pentru BBC Nepali: „Va fi o încercare foarte, foarte riscantă. Este un teren extrem de abrupt, cu multe stânci. Din punct de vedere logistic, acești primi 1.000 de metri vor reprezenta o provocare uriașă. Cel mai important este să nu punem în pericol viețile șerpașilor pentru un cadavru.”

Toate acestea fac ca misiunile de recuperare să fie extrem de costisitoare – experții spun că și cele mai simple dintre ele costă între 40.000 și 80.000 de dolari, o sumă care depășește posibilitățile financiare ale majorității familiilor.

Este mai frecvent ca echipele locale să mute persoanele decedate într-un loc ascuns de privirile curioase de pe munte: cum ar fi exploratoarea Francys Arsentiev, supranumită „Frumoasa Adormită a Everestului”, care, în 2007, a fost mutată într-un loc de odihnă veșnică mai retras de pe Everest, la aproape un deceniu după moartea sa.

Însă ITBP – care finanțează operațiunea de recuperare – dorește ca trupul lui Morup să fie repatriat până în septembrie și caută grupuri de șerpași specializați în salvări montane care ar putea îndeplini această sarcină.

Odată repatriat în India, trupul va fi supus unor teste ADN și, dacă se confirmă că este al lui Morup, rămășițele sale vor fi înapoiate familiei.

„Inima mea refuza să creadă că murise”

De ani de zile, familia lui Morup din Ladakh se luptă să accepte dispariția lui.

Acum, la vârsta de aproximativ 75 de ani, Yangskit abia își mai amintește chiar și ziua în care s-a căsătorit. Însă zilele de după tragedie îi rămân întipărite în minte.

„Știam doar că a fost o furtună pe munte. Deși am organizat rugăciuni de incinerare acasă, inima mea refuza să creadă că a murit. Nu i-am văzut cadavrul, așa că mi-a fost greu să cred.”, spune ea, cu lacrimile curgându-i pe obraji.

Tot ce a mai rămas astăzi de la Morup sunt medaliile și trofeele sale, câteva fotografii vechi din aventurile sale montane – și, cel mai important, un certificat eliberat de guvernul chinez care atestă că, la ora 17:30, pe 10 mai 1996, Morup a ajuns pe vârful Everestului.

Dacă misiunea de recuperare va avea succes, fiul lui Morup, Punchok Dorjai, a declarat pentru BBC că familia îi va organiza o înmormântare lângă Parcul Martirilor din Leh, capitala Ladakhului.

„Tatăl meu și-a dat viața pentru țară și ar trebui să fie comemorat ca martir”, a spus Dorjai, adăugând că și colegii săi de echipă care au pierit merită același titlu.

Familia va păstra, de asemenea, cu mândrie un simbol al moștenirii lui Morup în casa lor, alături de certificatul său de cucerire a vârfului, a spus el: „Intenționăm să păstrăm Cizmele Verzi.”