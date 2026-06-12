După apariţia sa apreciată într-o ţinută Erdem la premiera filmului Toy Story 5, la începutul acestei săptămâni, cântăreaţa a ales pentru acest eveniment o rochie personalizată Givenchy by Sarah Burton, cu bustieră drapată, care a reuşit să fie în acelaşi timp elegantă şi potrivită momentului, potrivit Yahoo.yajoo

Ceea ce face această apariţie deosebit de remarcată este faptul că reprezintă o schimbare faţă de stilul vestimentar pe care Taylor Swift îl adoptă de obicei. Având în vedere importanţa evenimentului, o rochie amplă în stil Oscar de la Renta ar fi părut alegerea evidentă, însă creaţia Givenchy a oferit o alternativă mai modernă.

Broderia florală a rochiei, inspirată de picturile maeştrilor clasici, poate părea familiară. Motivul a devenit una dintre semnăturile definitorii ale colecţiei Givenchy Toamnă 2026 semnate de Sarah Burton, după ce a fost purtat anterior de Anya Taylor-Joy în timpul promovării filmului The Super Mario Galaxy Movie la Tokyo şi de Cate Blanchett la Festivalul de Film de la Cannes.