Cum vor fi împărțiți banii

Potrivit unui comunicat al ministerului, suma de 492.000 de lei va fi acordată unui număr de 74 de familii şi persoane singure afectate de incendii, din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

De asemenea, 68.000 de lei vor fi alocaţi pentru 17 familii şi persoane singure afectate de fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025, din judeţele Botoşani şi Constanţa.

O familie din judeţul Hunedoara, aflată într-o situaţie de necesitate cauzată de un accident rutier, va primi un ajutor de urgenţă în valoare de 5.000 de lei.

Totodată, suma de 1,158 milioane de lei va fi acordată unui număr de 305 familii şi persoane singure care se confruntă cu situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi municipiul Bucureşti.

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Conform sursei citate, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială centralizează la nivel naţional propunerile de acordare a ajutoarelor de urgenţă şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Propunerile de acordare a ajutoarelor au la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de documente justificative, precum şi verificări efectuate în teren pentru certificarea situaţiilor de necesitate sau a situaţiilor deosebite în care se află beneficiarii, precizează sursa citată.