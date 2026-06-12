Anchetatorii au făcut percheziții și au instituit sechestru asigurător pe bunurile suspectului, acesta fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru abuz de încredere, bancrută simplă și frauduloasă, precum și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Acțiunea a făcut parte din operațiunea „Jupiter”, desfășurată în ultimele zile în toată țara.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad informează, vineri, că în 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Arad și procurorul de caz au pus în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară în municipiul Arad, la locuința administratorului unei firme și la sediul acesteia, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunilor de abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (83 de acte materiale continuate).

„În fapt s-a reținut, conform sesizării penale formulate, până în această fază a urmăririi penale de către 83 de persoane vătămate, că inculpatul L.A.V., în calitate de administrator al operatorului economic L.M.R.A SRL Arad, le-a indus în eroare cu prilejul încheierii și executării unor contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect achiziția – de către persoanele vătămate – a unor autoturisme, în fapt aceste bunuri nefiindu-le remise până la data prezentă, fiind cauzat un prejudiciu material estimat la valorile de 347.665 de euro și 9.185.362,91 de lei”, arată anchetatorii.

Control judiciar și sechestru pe bunuri

Potrivit sursei citate, în 10 iunie, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar joi, prin ordonanța procurorului, a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

De asemenea, a fost pus sechestru asigurător până la concurența sumelor de 347.665 de euro și 9.185.362,91 de lei.

Acțiunile fac parte din cadrul „Operațiunii Jupiter”, derulată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, mai arată sursa citată.