Timpul și temperatura la care sunt sterilizate borcanele diferă în funcție de metoda folosită, iar respectarea corectă a etapelor poate contribui la păstrarea conservelor în condiții bune pentru mai mult timp.

De ce trebuie sterilizate borcanele înainte de conservare

Sterilizarea borcanelor este un pas extrem de important atunci când pregătești dulcețuri, murături sau alte conserve pentru iarnă. Borcanele curate și sterilizate ajută la păstrarea conservelor și reduce riscul ca bacteriile sau mucegaiul să ajungă în borcan și să ducă la alterarea alimentelor.

Mai ales când investești timp și ingrediente în preparatele de casă, este păcat să sari peste acest pas. Totuși, trebuie să fii atent și la diferența de temperatură dintre borcan și conținut. Nu turna un preparat rece într-un borcan foarte fierbinte și nici unul fierbinte într-un recipient rece, deoarece există riscul ca sticla să se spargă.

Înainte de a începe, asigură-te că ai borcanele și capacele curate și pregătite corespunzător, apoi respectă metoda de sterilizare potrivită pentru conserva pe care o prepari.

Cum se sterilizează borcanele în cuptor

Înainte de a începe sterilizarea, spală bine borcanele cu apă caldă și detergent de vase sau pune-le în mașina de spălat vase. Nu uita să cureți și capacele și garniturile, pentru a îndepărta orice urmă de murdărie sau reziduuri.

Așează cu grijă borcanele și capacele curate pe o tavă și pune-le în cuptor, la 150°C, timp de aproximativ 10 minute. Scoate-le cu grijă și lasă-le să se răcească înainte de folosire.

Cât timp și la ce temperatură se sterilizează borcanele

Spală bine borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent de vase. Îndepărtează toate etichetele și urmele de adeziv, apoi clătește borcanele cu apă fierbinte, fără să le ștergi.

Așează borcanele cu gura în jos pe o tavă curată și introdu-le în cuptorul preîncălzit la 150°C, timp de 15 minute. Oprește cuptorul și lasă borcanele înăuntru pentru a se menține calde până când le umpli.

Cum se sterilizează borcanele în apă

Spală și verifică borcanele conform indicațiilor de mai sus. Pune borcanele într-o oală mare cu apă clocotită, asigurându-te că sunt complet acoperite și că nu rămân bule de aer. Fierbe-le timp de 10 minute, apoi scoate-le cu un clește curat și așază-le cu gura în jos pe o tavă acoperită cu un prosop curat, pentru a se usca. Și de această dată, borcanele trebuie să rămână calde până când le umpli, deoarece turnarea unui preparat fierbinte într-un borcan rece poate face sticla să se spargă.

Metoda la mașina de spălat vase

Spală și verifică borcanele conform indicațiilor de mai sus.

Pornește cel mai fierbinte program al mașinii de spălat vase și asigură-te că borcanele sunt complet uscate înainte de folosire. Este recomandat să sterilizezi borcanele separat, fără vase grase sau tacâmuri murdare. Această metodă este mai potrivită atunci când pregătești o cantitate mai mare de conserve și ai nevoie de mai multe borcane. Păstrează-le în mașina de spălat vase până când ești gata să le umpli.

Cum se sterilizează corect capacele

Spală-le bine, apoi fierbe capacele metalice sau pe cele prevăzute cu garnitură din plastic timp de 15 minute, într-o oală cu apă, pe aragaz. Păstrează-le în apa fierbinte, cu oala acoperită, până când ești gata să le folosești.

Sfaturi utile

Borcanele reci se pot sparge dacă torni în ele conserve fierbinți, așa că asigură-te că borcanele și capacele sunt calde și uscate înainte de a începe umplerea. Uneori este nevoie să sincronizezi cu atenție etapele, așa că este bine să te organizezi din timp.

Dacă folosești garnituri din cauciuc sau silicon, scoate-le de pe borcane înainte de sterilizare. Sterilizează-le separat, împreună cu capacele.

Capacele pot fi refolosite, însă verifică-le cu atenție înainte de fiecare utilizare. Dacă observi urme de rugină, deteriorări sau alte semne că nu mai sunt în stare bună, este mai bine să le arunci.