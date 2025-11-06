Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță pe străzile din New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO

Sydney Sweeney a strălucit pe străzile din New York, miercuri, după înregistrarea emisiunii The Late Show With Stephen Colbert.

Vedeta din Euphoria, în vârstă de 28 de ani, a uimit într-o rochie scurtă neagră, cu umerii goi, strânsă elegant în talie, care i-a pus în evidență silueta în formă de clepsidră, potrivit Daily Mail.

Și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi negri eleganți și dresuri negre transparente. Actrița purta o poșetă neagră și o pereche de ochelari de soare subțiri.

Apariția vine după ce Sydney pare să fi lăsat în urmă cearta aprinsă cu fostul ei logodnic, Jonathan Davino, în vârstă de 42 de ani, ieșind marți la cină alături de actualul iubit, managerul de talente Scooter Braun, de 44 de ani.

Mai devreme, în aceeași zi de miercuri, actrița și-a arătat stilul vestimentar unic la sosirea la filmările emisiunii.

