Selena Gomez, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
30-10-2025 | 13:46
Selena Gomez
Getty

Selena Gomez a avut o apariție elegantă la un eveniment monden desfășurat în Los Angeles.

autor
Ioana Andreescu

Cântăreața și actrița în vârstă de 33 de ani a purtat o rochie mini mov, asortată cu o eșarfă în aceeași nuanță, în timp ce a pășit pe covorul roșu la evenimentul Rare Impact Fund Benefit 2025, care a avut loc miercuri seară (29 octombrie) în Los Angeles, potrivit JustJared.

Rare Impact Fund își propune să creeze o lume în care toți tinerii să aibă acces la servicii de sănătate mintală de calitate, la sprijin comunitar lipsit de prejudecăți și la resurse adaptate diversității lor culturale, experiențelor și nevoilor individuale.

Jimmy Kimmel a fost gazda evenimentului, iar trupa The Marías a susținut un recital.

