Selena Gomez, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Cântăreața și actrița în vârstă de 33 de ani a purtat o rochie mini mov, asortată cu o eșarfă în aceeași nuanță, în timp ce a pășit pe covorul roșu la evenimentul Rare Impact Fund Benefit 2025, care a avut loc miercuri seară (29 octombrie) în Los Angeles, potrivit JustJared.

Rare Impact Fund își propune să creeze o lume în care toți tinerii să aibă acces la servicii de sănătate mintală de calitate, la sprijin comunitar lipsit de prejudecăți și la resurse adaptate diversității lor culturale, experiențelor și nevoilor individuale.

Jimmy Kimmel a fost gazda evenimentului, iar trupa The Marías a susținut un recital.

Selena a declarat anterior într-un comunicat: „Această seară este o celebrare a drumului parcurs până acum și o amintire puternică a cât de mult mai putem realiza împreună. Sunt incredibil de recunoscătoare lui Jimmy și trupei The Marías pentru că mi s-au alăturat în efortul de a aduce în prim-plan sănătatea mintală a tinerilor. Sprijinul lor înseamnă enorm — nu doar pentru mine, ci și pentru milioanele de tineri din întreaga lume pe care această cauză îi atinge.”

