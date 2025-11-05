Demi Moore, apariție spectaculoasă la gala Glamour Women of the Year 2025. GALERIE FOTO
Demi Moore a strălucit la gala Glamour Women of the Year 2025, organizată la faimosul Plaza Hotel din New York.
Actrița în vârstă de 62 de ani și-a etalat silueta impecabilă într-o ținută neagră elegantă, compusă dintr-un top structurat fără bretele și pantaloni mulați, completată de mănuși albe fine și bijuterii rafinate, potrivit Daily Mail.
Cu părul prins la spate și un machiaj impecabil, Demi a atras toate privirile pe covorul roșu, confirmându-și încă o dată statutul de simbol al eleganței.
În contrast puternic cu ținuta modernă a lui Demi, Rachel Zegler a optat pentru un look inspirat din vechiul Hollywood, purtând o rochie lungă, cu trenă.
Tyla și-a pus în valoare silueta zveltă cu o rochie verde strălucitoare, decorată cu un motiv ce amintea de o apă curgătoare — probabil o trimitere la hitul ei, Water.
O altă laureată a serii, Rachel Anne Accurso, cunoscută online sub numele de Ms. Rachel, vedeta programelor pentru copii, a putut fi și ea zărită printre invitații prezenți la eveniment.
