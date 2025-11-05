Demi Moore, apariție spectaculoasă la gala Glamour Women of the Year 2025. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
05-11-2025 | 17:03
Demi Moore
Getty

Demi Moore a strălucit la gala Glamour Women of the Year 2025, organizată la faimosul Plaza Hotel din New York.

autor
Ioana Andreescu

Actrița în vârstă de 62 de ani și-a etalat silueta impecabilă într-o ținută neagră elegantă, compusă dintr-un top structurat fără bretele și pantaloni mulați, completată de mănuși albe fine și bijuterii rafinate, potrivit Daily Mail.

Cu părul prins la spate și un machiaj impecabil, Demi a atras toate privirile pe covorul roșu, confirmându-și încă o dată statutul de simbol al eleganței.

Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore
Demi Moore Demi Moore

În contrast puternic cu ținuta modernă a lui Demi, Rachel Zegler a optat pentru un look inspirat din vechiul Hollywood, purtând o rochie lungă, cu trenă.

Citește și
Demi Moore
Demi Moore a strălucit la gala Academy Museum din Los Angeles. Ținuta cu care a întors toate privirile | FOTO

Tyla și-a pus în valoare silueta zveltă cu o rochie verde strălucitoare, decorată cu un motiv ce amintea de o apă curgătoare — probabil o trimitere la hitul ei, Water.

O altă laureată a serii, Rachel Anne Accurso, cunoscută online sub numele de Ms. Rachel, vedeta programelor pentru copii, a putut fi și ea zărită printre invitații prezenți la eveniment.

Mark Rutte, în conferința cu Nicușor Dan: România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România

Sursa: Daily Mail

Etichete: aparitie, demi moore, covorul rosu, gala,

Dată publicare: 05-11-2025 17:03

