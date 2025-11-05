Demi Moore, apariție spectaculoasă la gala Glamour Women of the Year 2025. GALERIE FOTO

Demi Moore a strălucit la gala Glamour Women of the Year 2025, organizată la faimosul Plaza Hotel din New York.

Actrița în vârstă de 62 de ani și-a etalat silueta impecabilă într-o ținută neagră elegantă, compusă dintr-un top structurat fără bretele și pantaloni mulați, completată de mănuși albe fine și bijuterii rafinate, potrivit Daily Mail.

Cu părul prins la spate și un machiaj impecabil, Demi a atras toate privirile pe covorul roșu, confirmându-și încă o dată statutul de simbol al eleganței.

Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore

În contrast puternic cu ținuta modernă a lui Demi, Rachel Zegler a optat pentru un look inspirat din vechiul Hollywood, purtând o rochie lungă, cu trenă.

Tyla și-a pus în valoare silueta zveltă cu o rochie verde strălucitoare, decorată cu un motiv ce amintea de o apă curgătoare — probabil o trimitere la hitul ei, Water.

O altă laureată a serii, Rachel Anne Accurso, cunoscută online sub numele de Ms. Rachel, vedeta programelor pentru copii, a putut fi și ea zărită printre invitații prezenți la eveniment.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













