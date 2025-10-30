Sydney Sweeney, apariție spectaculoasă la gala „Power of Women” de la Beverly Hills. „Mă simt puternică” | GALERIE FOTO

Actrița Sydney Sweeney a întors toate privirile la evenimentul „Power of Women” organizat de Variety, miercuri, 29 octombrie, la Beverly Hills.

Vedeta din Euphoria, în vârstă de 28 de ani, a fost onorată la gala de la Beverly Hills Hotel din Los Angeles, alături de alte actrițe de top — Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger și Jamie Lee Curtis.

Sweeney a purtat o rochie spectaculoasă Christian Cowan x Elias Matso, din colecția primăvară-vară 2026, realizată din material argintiu, transparent și decorată cu cristale. Ținuta i-a pus în evidență silueta, completată de un bob blond elegant, buze nude și obraji ușor trandafirii, scrie People.

Apariția vine la doar două zile după ce actrița a acordat un interviu pentru Variety, în care a povestit despre criticile primite la începutul carierei.

„Cineva mi-a spus să-mi «repar fața» dacă vreau să reușesc, să-mi fac Botox. Aveam 16 ani!”, a dezvăluit Sweeney, adăugând că uneori nici nu era băgată în seamă la audiții: „Citeam scena, iar directorul de casting mânca chipsuri, fără să mă asculte deloc.”

În ciuda presiunilor legate de aspectul fizic, Sweeney spune că nu a apelat niciodată la intervenții estetice.

„Nu mi-am făcut nimic. Mi-e groază de ace, n-am tatuaje, nimic. Vreau să îmbătrânesc frumos”, a spus actrița.

Ea a glumit pe seama comparațiilor online: „Văd poze cu mine de când aveam 12 ani și oameni care spun că arăt diferit. Normal! Acum am machiaj și au trecut 15 ani.”

În interviu, vedeta a vorbit și despre eticheta de „sex simbol”: „Joc personaje controversate și oamenii cred că mă cunosc. Dar nu. Când spun că sunt un simbol sexual sau că «profit» de asta, de fapt mă simt bine în pielea mea și puternică.”

