Sydney Sweeney, apariție spectaculoasă la gala „Power of Women” de la Beverly Hills. „Mă simt puternică” | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
30-10-2025 | 23:18
Sydney Sweeney
Getty

Actrița Sydney Sweeney a întors toate privirile la evenimentul „Power of Women” organizat de Variety, miercuri, 29 octombrie, la Beverly Hills.

autor
Stirileprotv

Vedeta din Euphoria, în vârstă de 28 de ani, a fost onorată la gala de la Beverly Hills Hotel din Los Angeles, alături de alte actrițe de top — Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger și Jamie Lee Curtis.

Sweeney a purtat o rochie spectaculoasă Christian Cowan x Elias Matso, din colecția primăvară-vară 2026, realizată din material argintiu, transparent și decorată cu cristale. Ținuta i-a pus în evidență silueta, completată de un bob blond elegant, buze nude și obraji ușor trandafirii, scrie People.

Apariția vine la doar două zile după ce actrița a acordat un interviu pentru Variety, în care a povestit despre criticile primite la începutul carierei.

„Cineva mi-a spus să-mi «repar fața» dacă vreau să reușesc, să-mi fac Botox. Aveam 16 ani!”, a dezvăluit Sweeney, adăugând că uneori nici nu era băgată în seamă la audiții: „Citeam scena, iar directorul de casting mânca chipsuri, fără să mă asculte deloc.”

Citește și
p
„Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun mult așteptat, vine din decembrie în toate cinematografele din România

Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney
Sydney Sweeney Sydney Sweeney

În ciuda presiunilor legate de aspectul fizic, Sweeney spune că nu a apelat niciodată la intervenții estetice.
Nu mi-am făcut nimic. Mi-e groază de ace, n-am tatuaje, nimic. Vreau să îmbătrânesc frumos”, a spus actrița.

Ea a glumit pe seama comparațiilor online: „Văd poze cu mine de când aveam 12 ani și oameni care spun că arăt diferit. Normal! Acum am machiaj și au trecut 15 ani.”

În interviu, vedeta a vorbit și despre eticheta de „sex simbol”: „Joc personaje controversate și oamenii cred că mă cunosc. Dar nu. Când spun că sunt un simbol sexual sau că «profit» de asta, de fapt mă simt bine în pielea mea și puternică.”

Un român a fost sunat de escroci care i-au furat chipul și vocea și apoi l-au șantajat cu un video fals creat cu IA

Sursa: StirilePROTV

Etichete: actrita, hollywood, Sydney Sweeney ,

Dată publicare: 30-10-2025 23:07

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
O cunoscută actriță, de nerecunoscut în noi imagini. Fanii sunt uimiți de schimbarea blondei: „Așa arată ea fără machiaj?”
Stiri Mondene
O cunoscută actriță, de nerecunoscut în noi imagini. Fanii sunt uimiți de schimbarea blondei: „Așa arată ea fără machiaj?”

Sydney Sweeney a părut de nerecunoscut când s-a transformat duminică în pugilista Christy Martin pentru a filma noul film biografic al lui David Michôd în Charlotte, Carolina de Nord.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28