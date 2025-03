Strălucire și eleganță la cina nominalizaților la Premiile Oscar 2025. Vedetele care au atras toate privirile. GALERIE FOTO

Kim Kardashian a condus parada vedetelor la petrecerea desfășurată la The Beverly Hills Hotel din Beverly Hills, California, purtând o mini-rochie senzuală în stil corset, perfect strânsă pe talie, cu o fustă lungă, transparentă dedesubt.

Getty

Aflată în centrul atenției cu un decolteu generos, vedeta de reality show în vârstă de 44 de ani și-a completat look-ul cu mai multe fundițe delicate prinse în coadă, purtând și o mică poșetă de designer.

Demi Moore s-a alăturat listei de invitați A-list, atrăgând toate privirile într-un costum spectaculos din tweed alb-negru, ”împodobit” cu modele florale delicate. Ținuta elegantă Chanel a inclus un sacou structurat și pantaloni scurți până la genunchi.

Getty

Vedeta din The Substance, în vârstă de 62 de ani – nominalizată pentru prima dată la Oscar – și-a lăsat părul drept, lung și negru desfăcut, evidențiindu-și ținuta.

Lily-Rose Depp a făcut senzație într-o rochie albă superbă, decorată cu volane delicate din tul transparent.

Getty

Rochia spectaculoasă a vedetei din Nosferatu, în vârstă de 25 de ani, i-a conturat perfect silueta, în timp ce părul său era coafat într-un stil elegant semi-prins.

Elle Fanning a încins atmosfera într-o mini-rochie albastră strălucitoare, cu margini aurii și un design sofisticat. Actrița în vârstă de 26 de ani și-a completat look-ul cu o cămașă-cape transparentă, accesorizată cu o fundă neagră ce se revărsa elegant pe umeri.

Getty

Ea a purtat dresuri și pantofi negri, iar părul său auriu lăsat liber avea vârfurile răsucite ușor. Machiajul său a inclus nuanțe roz aprins, care i-au accentuat buzele și pomeții.

Dakota Fanning a atras privirile într-o rochie lungă, teal, cu imprimeu floral și accente albe la bază, combinată cu o jachetă matlasată asortată.

Getty

Vedeta din War of the Worlds, în vârstă de 31 de ani, a pozat încrezătoare pe covorul roșu, purtând un machiaj discret.

Riley Keough a captat atenția la eveniment într-o mini-rochie albă elegantă, cu straturi de pene delicate.

Getty

Nepoata lui Elvis Presley, în vârstă de 35 de ani, și-a completat ținuta cu o mini-poșetă argintie strălucitoare și pantofi Mary Jane cu platformă.

Nominalizări la Premiile Oscar 2025

Lista cu nominalizările pentru Premiile Oscar, cele mai prestigioase din cinematografie, a fost anunțată. Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat nominalizările la cele mai prestigioase din cinematografie

Procesul de selecție pentru aceste premii, care recompensează excelența în arta cinematografică, atrage atenția cinefililor, dar și a industriei de film la nivel global.

Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar 2025 este programată să aibă loc pe 2 / 3 martie 2025 și promite să fie unul dintre cele mai urmărite evenimente ale anului. Ceremonia va putea fi urmărită LIVE pe VOYO.

Cel mai bun film

„Anora”

„The Brutalist”

„A Complete Unknown”

„Conclave”

„Dune: Part Two”

„Emilia Pérez”

„I’m Still Here”

„Nickel Boys”

„The Substance”

„Wicked”

Cel mai bun actor în rol principal

Adrien Brody - „The Brutalist”

Timothée Chalamet - „A Complete Unknown”

Colman Domingo - „Sing Sing”

Ralph Feinnes - „Conclave”

Sebastian Stan - „The Apprentice”

Cea mai bună actriță într-un rol principal

Cynthia Erivo - „Wicked”

Karla Sofía Gascón - „Emilia Pérez”

Mikey Madison - „Anora”

Demi Moore - „The Substance”

Fernanda Torres - „I’m Still Here”

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Yura Borisov – „Anora”

Kieran Culkin – „A Real Pain”

Edward Norton – „A Complete Unknown”

Gui Pearce – „The Brutalist”

Jeremy Strong – „The Apprentince”

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Monica Barbaro – „A Complete Unknown”

Ariana Grande – „Wicked”

Felicity Jones – „The Brutalist”

Isabella Rossellini – „Conclave”

Zoe Saldana – „Emilia Perez”

Cel mai bun regizor

Sean Baker - „Anora”

Brady Corbet - „The Brutalist”

James Mangold - „A Complete Unknown”

Jacques Audiard - „Emilia Pérez”

Coralie Fargeat - „The Substance”

Cea mai bună imagine

„The Brutalist”

„Dune: Part Two”

„Emilia Pérez”

„Maria”

„Nosferatu”

Cel mai bun lungmetraj internațional

„I’m Still Here”

„The Girl with the Needle”

„Emilia Pérez”

„The Seed of the Sacred Fig”

„Flow”

Cel mai bun scenariu adaptat

„A Complete Unknown”

„Conclave”

„Emilia Pérez”

„Nickel Boys”

„Sing Sing”

Cel mai bun scenariu original

„Anora”

„The Brutalist”

„A Real Pain”

„September 5”

„The Substance”

Cel mai bun scurtmetraj live action

„Alien”

„Anuja”

„I’m Not a Robot”

„The Last Ranger”

„A Man Who Would Not Remain Silent”

Cel mai bun scurtmetraj de animație

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

„Yuck!”

Cel mai bun lungmetraj de animație

„Flow”

„Insider Out II”

„Memoir of a Snail”

„Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

„The Wild Robot”

Cel mai bun scurtmetraj documentar

„Death By Numbers”

„I Am Ready Warden”

Cel mai bun lungmetraj documentar

„Black Box Diaries”

„No Other Land”

„Porcelain War”

„Soundtrack to a Coup d’Etat”

„Sugarcane”

Cel mai bun cântec original

„El Mal,” from “Emilia Pérez”

„The Journey,” from “The Six Triple Eight”

„Like a Bird,” from “Sing Sing”

„Mi Camino,” from “Emilia Pérez”

„Never Too Late,” from “Elton John: Never Too Late”

Cea mai bună coloană sonoră originală

„The Brutalist”

„Conclave”

„Emilia Pérez”

„Wicked”

„The Wild Robot”

Cel mai bun machiaj și coafură

„A Different Man”

„Emilia Pérez”

„Nosfroatue”

„The Substance”

„Wicked”

Cel mai bun design de costume

„A Complete Unknown”

„Conclave”

„Gladiator II”

„Nosferatu”

„Wicked”

Cel mai bun montaj

„Anora”

„The Brutalist”

„Conclave”

„Emilia Pérez”

„Wicked”

Cel mai bun sunet

„A Complete Unknown”

„Dune: Part Two”

„Emilia Pérez”

„Wicked”

„The Wild Robot”

Cel mai bun design de producție

„The Brutalist”

„Conclave”

„Dune II”

„Nosferatu”

„Wicked”

Cele mai bune efecte vizuale

„Alien Romulus”

„Better Man”

„Dune: Part Two”

„Kingdom of the Planet of the Apes”

„Wicked”

De ce au fost amânate Nominalizările la Premiile Oscar 2025

Nominalizările la Premiile Oscar 2025 trebuiau inițial anunțate în data de 17 ianuarie, însă data a fost amânată, după ce perioada de votare a fost prelungită din cauza incendiilor din Los Angeles.

Academia a prelungit termenul de votare cu cinci zile, provocând speculații cu privire la modul în care această amânare ar putea influența nominalizările finale.

În ciuda acestor incertitudini, cursa pentru Oscar din acest an este la fel de competitivă și imprevizibilă ca întotdeauna.

Predicții pentru Premiile Oscar 2025

Se așteaptă ca ceremonia de decernare a premiilor din 2 martie, găzduită de Conan O'Brien, să recunoască titluri precum „Emilia Pérez”, „Conclave”, „The Brutalist”, „Anora”, precum și „Wicked”, „A Complete Unknown” și „The Substance”.

Printre filmele care au atras cel mai mult atenția se află musicalul polițist „Emilia Pérez” al lui Jacques Audiard, conform Variety.

Competiția rămâne însă extrem de acerbă. Thrillerul „Conclave” și drama „The Brutalist”, sunt și ele printre favorite. De asemenea, musicalul „Wicked”, câștigătorul Palme d’Or „Anora”, continuarea saga SF „Dune: Part Two” și filmul biografic despre Bob Dylan, „A Complete Unknown”, sunt așteptate să obțină premii importante la ceremonia Oscar 2025, conform BBC.

Unde poți urmări Nominalizările la Premiile Oscar 2025

Nominalizările la Premiile Oscar 2025 au fost anunțate la Good Morning America, într-un livestream global pe Oscar.com, Oscars.org, pe canalele de social media ale Academiei și transmise pe ABC News Live, Disney+ și Hulu. Nominalizările au fost anunțate pe 23 ianuarie, la ora 15:30 (ora României),

Premiile Oscar 2025, cea de-a 97-a ediție, vor fi difuzate în noaptea de duminică spre luni, 2-3 martie 2025, conform orei României, iar ceremonia va putea fi urmarită LIVE pe VOYO.

Curiozități despre Premiile Oscar 2025

Pe 3 martie, Hollywood se pregătește pentru o ediție a Premiilor Oscar plină de premiere și statistici fascinante. Gala din acest an promite un mix de tradiție și inovație, cu momente care ar putea rescrie istoria Oscarurilor.

De la revenirea musicalurilor la potențiale recorduri individuale, iată cele mai interesante aspecte despre nominalizările din acest an:

Musicalurile revin în forță. „Wicked” și „Emilia Pérez” marchează prima dublă nominalizare a genului la Cel Mai Bun Film din 1969 încoace.

Adrien Brody vizează un nou record. Dacă va câștiga cu „The Brutalist”, va deveni primul actor care obține două victorii la Oscar din primele două nominalizări.

Timothée Chalamet vs. Brody. Interpretarea lui Bob Dylan în „A Complete Unknown” îl face favorit pentru a deveni cel mai tânăr câștigător al Oscarului pentru Cel Mai Bun Actor.

Filmele de streaming încă au de demonstrate. Deși „Emilia Pérez” domină la nominalizări, Netflix are un istoric slab la victoriile majore.

Confruntare între staruri din „Succession”. Kieran Culkin și Jeremy Strong concurează la Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar, dar fără sprijinul unei nominalizări la Cel Mai Bun Film.

„The Substance” scrie istorie. Este primul horror corporal nominalizat la Cel Mai Bun Film, cu șanse mari la categoriile tehnice. Demi Moore a câștigat primul Glob de Aur, pentru rolul din „The Substance”.

Performanțe scurte, dar puternice. Isabella Rossellini primește o nominalizare pentru un rol de doar opt minute în „Conclave”.

Colman Domingo continuă ascensiunea. Nominalizat pentru al doilea an consecutiv, dar departe de recordul celor cinci ani la rând deținut de Bette Davis și Greer Garson.

Actrițele domină categoria principală. Toate cele cinci nominalizate la Cea Mai Bună Actriță provin din filme aflate și în cursa pentru Cel Mai Bun Film, o premieră din 1977.

Sebastian Stan și rolul controversat al lui Donald Trump. Se alătură celor opt actori nominalizați pentru portretizări prezidențiale, însă înfățișând un Trump tânăr. Cu acest rol, Sebastian Stan a obținut două nominalizări la Globurile de Aur.

Robbie Williams, prezent pe trei fronturi. Legat de trei filme nominalizate prin efecte speciale, coloană sonoră și apariții muzicale.

Ralph Fiennes vânează un record. Dacă „Conclave” câștigă Cel Mai Bun Film, ar deveni actorul cu cele mai multe apariții în filme premiate cu Oscarul suprem.

Diane Warren revine pentru a 16-a oară. Compozitoarea speră ca „The Journey” să-i aducă, în sfârșit, prima victorie.

„Wicked” are șanse mici la Cel Mai Bun Film. Lipsa nominalizărilor pentru regie sau scenariu îi îngreunează drumul, un scenariu similar cu „Rebecca” în 1942.

Moștenirea continua. Fernanda Torres și Isabella Rossellini urmează pașii celebrelor lor mame, Fernanda Montenegro și Ingrid Bergman.

Sean Baker, posibilă performanță unică. Regizorul „Anora” ar putea deveni primul cineast care câștigă patru Oscaruri pentru un singur film.

