Discursuri memorabile de la Oscar – momente pline de emoție care au rămas în istorie | VIDEO

Fie că este vorba despre recunoștință, activism sau pură bucurie, aceste declarații rămân unele dintre cele mai așteptate momente ale ceremoniei.

De-a lungul anilor, Premiile Oscar ne-au oferit discursuri amuzante, emoționante sau profund inspiraționale – unele spontane, altele atent pregătite, dar toate memorabile. De exemplu, discursurile precum cel al lui Leonardo DiCaprio din 2016, când, după ani de așteptare, a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Actor pentru The Revenant, au fost pline de recunoștință și un mesaj puternic despre protejarea mediului înconjurător și respectul față de comunitățile indigene. Pe de altă parte, discursurile celebre ale actrițelor Viola Davis sau Michelle Yeoh au fost momente emoționante, în care au subliniat importanța egalității de șanse și a reprezentării în industrie.

Aceste discursuri sunt doar o parte din istoria fascinantă a Premiilor Oscar, care, de-a lungul decadelor, a fost martoră la momente care au șocat și captivat publicul din întreaga lume.

În contextul viitoarelor Oscaruri, atenția este deja îndreptată către 2025. Predicțiile pentru cea de-a 97-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film sunt deja un subiect fierbinte. Se așteaptă ca filmele și actori remarcabili din anul precedent să fie pe cale de a înfrunta o competiție acerbă. Mulți experți și fani din industrie au deja păreri și speculații, iar pe măsură ce se apropie data ceremoniei, speculațiile devin din ce în ce mai intense.

În paralel cu aceste predicții, Premiile Oscar 2025 promit să aducă multe detalii captivante, recorduri și curiozități. În acest sens, nominalizările din acest an la Premiile Oscar sunt deja în centrul atenției, iar tot mai mulți oameni sunt curioși să descopere cine va intra în istoria acestui prestigios eveniment cinematografic.

Fiecare ediție adaugă o nouă pagină la istoria acestui eveniment legendar, iar 2025 promite să fie la fel de captivant ca oricare altă ediție de până acum.

Discursuri de la Oscar care au rămas în istorie

Discursurile de acceptare de la Premiile Oscar sunt doar o parte dintr-un mozaic mult mai larg de momente memorabile, pline de emoție, controverse și predicții pentru viitor. De la o ediție la alta, Oscarurile continuă să adâncească impactul cultural asupra cinematografiei și să devină un subiect de discuție globală, alimentând curiozitatea și anticipația publicului pentru fiecare detaliu și fiecare moment al ceremoniei.

Christopher Nolan - A 96-a ediție a Premiilor Oscar (2024)

Christopher Nolan a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor, pentru „Oppenheimer” (2023). A fost destul de șocant faptul că nu câștigase până atunci un premiu Oscar. Apoi, a apărut Oppenheimer și a devenit clar că acesta a fost încoronarea carierei lui Nolan până în acel moment - și, prin urmare, probabil filmul care îi va aduce în sfârșit un premiu pentru cel mai bun regizor. Într-adevăr, așa a fost.

Primind Oscarul mult așteptat pentru că a regizat unul dintre cele mai bune filme de după 2020, Nolan a mulțumit distribuției și echipei sale, precum și tuturor celor care l-au susținut.

Modul în care și-a încheiat discursul este cu siguranță memorabil. El a subliniat cât de tânăr este mediul cinematografic - „doar puțin peste o sută de ani” – și s-a referit la frumusețea de a nu ști unde va ajunge cinematografia în viitor.

„Să știu că voi credeți că eu sunt o parte semnificativă [a călătoriei] înseamnă enorm pentru mine”, a spus el, conform collider.com.

Michelle Yeoh – A 95-a ediție a Premiilor Oscar (2023)

Câștigătoare a premiului pentru Cea Mai Bună Actriță pentru Everything Everywhere All At Once (2022), Michelle Yeoh a făcut istorie atunci când a revendicat Oscarul.

Unul dintre cele mai creative filme din ultimii ani, comedia de acțiune SF existențialistă Everything Everywhere All At Once o are în rol principal pe Michelle Yeoh, o legendă a cinematografiei din Hong Kong și a filmelor de arte marțiale. Când a câștigat premiul pentru Cea Mai Bună Actriță în 2023, Yeoh a devenit prima femeie asiatică din istorie care a obținut această distincție.

„Pentru toți băiețeii și fetițele care arată ca mine și care se uită în această seară, acesta este un far de speranță și posibilități”, și-a început discursul Yeoh.

Elegantă, dar vizibil emoționată, cu entuziasmul la cote maxime, ea și-a dedicat premiul „tuturor mamelor din lume”. Apoi, într-unul dintre cele mai memorabile momente ale unui discurs de acceptare a Oscarului din anii 2020, Yeoh a spus și: „Doamnelor, nu lăsați pe nimeni să vă spună că v-ați depășit apogeul”.

Chiar și înainte de discursul lui Yeoh, victoria sa era deja una istorică, dar datorită cuvintelor sale și impactului pe care l-au avut asupra celor care s-au simțit inspirați de acest moment, această reușită rămâne una dintre cele mai satisfăcătoare victorii la categoria Cea Mai Bună Actriță din ultimii ani.

John Legend, Common – A 87-a ediție a Premiilor Oscar (2015)

Anii 2010 au fost plini de drame biografice remarcabile, iar Selma a fost una dintre cele mai bune. Unul dintre cele mai bune filme despre politica americană din secolul XXI, este o peliculă profund emoționantă, care se remarcă prin interpretări excepționale, regie deosebită și muzică superbă. În mod special, piesa originală principală a filmului, frumoasa „Glory” de Common și John Legend, a câștigat aproape toate premiile pentru Cea Mai Bună Coloană Sonoră Originală din acea perioadă a sezonului premiilor.

Este o melodie extraordinară, iar felul în care Common și Legend au interpretat-o la A 87-a ediție a Premiilor Oscar a fost probabil chiar mai emoționant. Cireașa de pe tort a fost discursul celor doi, în care Common a folosit Podul Edmund Pettus din Selma ca „un simbol al schimbării”, transcendând „rasă, gen, religie, orientare sexuală și statut social”, iar Legend a citat-o pe Nina Simone, care spunea că „este datoria unui artist să reflecteze asupra vremurilor în care trăim.” Celebrând unitatea, compasiunea și puterea artei, acest discurs de acceptare a fost cel mai bun din cadrul Premiilor Oscar din 2015.

Jon Batiste – A 93-a ediție a Premiilor Oscar (2021)

Jon Batiste este câștigător al premiului pentru Cea Mai Bună Coloană Sonoră Originală pentru Soul (2020).

Soul, probabil cel mai bun film realizat de Pixar în anii 2020, a fost o gură de aer proaspăt într-unul dintre cei mai tulburi ani din istoria cinematografiei. Astfel, nimeni nu s-a împotrivit când filmul a câștigat două premii Oscar în 2021: Cea Mai Bună Animatie și Cea Mai Bună Coloană Sonoră Originală, ambele extrem de meritate. Coloană sonoră a fost compusă de Trent Reznor, Atticus Ross și Jon Batiste, dar Batiste a fost cel care a urcat pe scenă la stația Union, locul extraordinar ales pentru ceremonie.

Este un alt exemplu de discurs care poate părea pregătit, dar care nu își pierde cu nimic din putere și impact. Batiste a rostit un discurs superb scris, în care a vorbit despre cum fiecare muzician, de la Duke Ellington la Bach și până la toți ceilalți nominalizați, are aceleași responsabilități, făcând astfel arta lor și mai specială. Cu grație și recunoștință, le-a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea filmului Soul.

Viola Davis – A 89-a ediție a Premiilor Oscar (2017)

Ea este câștigătoarea premiului pentru Cea Mai Bună Actriță Într-un Rol Secundar pentru Fences (2016). Viola Davis este o legendă, iar faptul că a câștigat doar un singur Oscar și a fost nominalizată doar de trei ori este o realitate surprinzătoare. Cu toate acestea, performanța care a meritat în sfârșit acest premiu mult dorit a fost una cu adevărat specială. A fost pentru explozia sa emoțională din Fences, regizat de Denzel Washington, bazat pe piesa cu același nume de August Wilson, în care a jucat una dintre cele mai perfect interpretate scene din orice dramă cinematografică.

Mark Rylance, câștigătorul din categoria Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar din anul anterior pentru Bridge of Spies al lui Steven Spielberg, a introdus categoria ca fiind despre „performanțe opuse” în loc de „performanțe secundare”.

Când a câștigat, actrița a acceptat premiul spunând: „Există un loc în care toate persoanele cu cel mai mare potențial sunt adunate, un singur loc. Și acela este cimitirul.” Ea vorbește despre meșteșugul ei ca fiind un act de a dezgropa acele corpuri, aducându-le poveștile la viață și celebrând „ce înseamnă să trăiești o viață.” Este un discurs grandios, inspirator, profund emoționant și care îndeamnă la reflecție, celebrând una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile.

Halle Berry – A 74-a ediție a Premiilor Oscar (2002)

Halle Berry este câștigătoare a premiului pentru Cea Mai Bună Actriță pentru Monster's Ball (2001). Monster's Ball este despre un gardian de închisoare rasist care își reexaminează atitudinile în timp ce se îndrăgostește de văduva african-americană a ultimului prizonier pe care l-a executat. Este un film imperfect, dar există ceva în el care nu poate fi criticat – și anume, interpretarea complexă, adâncă și sfâșietoare a lui Halle Berry. Prin această performanță, ea a devenit prima femeie de culoare care a câștigat premiul pentru Cea Mai Bună Actriță.

Berry a obținut premiul pentru una dintre cele mai puternice interpretări, iar victoria ei a fost pe deplin meritată. Chiar și atunci când a urcat pe scenă pentru a-și ridica statuia, părea că nu își putea crede reușita.

A plâns, a râs și apoi a spus: „Acest moment este mult mai mare decât mine.” Este imposibil să nu te emoționezi alături de ea în timp ce asculti discursul său frumos și umil, mai ales când îl dedică „fiecărei femei de culoare fără nume și față care acum are o șansă pentru că în această seară această ușă a fost deschisă.”

Câștigul ei, într-un an în care Sidney Poitier era prezent în sală pentru a primi un premiu pentru întreaga carieră, a fost un moment istoric pe care Berry l-a gestionat cu o grație desăvârșită.

Bong Joon-ho – A 92-a ediție a Premiilor Oscar (2020)

Bong Joon-ho este câștigător al premiului pentru Cel Mai Bun Regizor pentru Parasite (2019). Parasite, thrillerul sud-coreean despre clasele sociale, unul dintre cele mai bune filme psihologice ale ultimului deceniu, a șocat publicul global atunci când a fost lansat în 2019. A fost filmul preferat al multora în acel an și a devenit primul film non-englezesc care a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Film la Oscaruri. Aceasta a fost a treia distincție a serii pentru regizorul său, Bong Joon-ho, după premiile pentru Cel Mai Bun Scenariu Original și, desigur, Cel Mai Bun Regizor.

Bong a primit o ovație în picioare din partea întregii săli și a urcat pe scenă pentru a-și susține discursul de acceptare alături de translatorul său. După ce și-a exprimat surpriza că a câștigat un al doilea Oscar (probabil fără să se aștepte să câștige și al treilea), regizorul și-a dedicat întregul discurs omagierii celorlalți nominalizați, în special celebrând moștenirea lui Martin Scorsese (care era, de asemenea, nominalizat pentru The Irishman). Este genul de discurs altruist și conștient de sine care intră în istoria Premiilor Oscar ca unele dintre cele mai bune.

„Mulțumesc, voi bea până dimineața”, a spus Bong în engleză pentru a încheia discursul. Ce legendă.

Leonardo DiCaprio – A 88-a ediție a Premiilor Oscar (2016)

DiCaprio este câștigător al premiului pentru Cel Mai Bun Actor pentru The Revenant (2015). Lista actorilor care au fost nominalizați de multiple ori la Oscaruri, dar care nu au câștigat niciodată, este lungă, iar pentru mult timp, unul dintre actorii pe care iubitorii de film îi doreau cel mai mult să câștige un Oscar era Leonardo DiCaprio.

În cele din urmă, a ajuns la acest prag în 2016, după mai bine de două decenii de la prima sa nominalizare pentru What's Eating Gilbert Grape, pentru interpretarea lui Hugh Glass în The Revenant, un film fenomenal care a fost esențial pentru a face lista celor mai bune filme din 2016 una dintre cele mai bune din anii 2010.

DiCaprio este monumental în The Revenant, o performanță care dovedește că o interpretare poate fi „Oscar-worthy” și totuși să fie considerată realizarea actoricească a unei vieți întregi. Voturile Academiei au recunoscut clar calitatea muncii lui DiCaprio în The Revenant (și întreaga sa carieră), acordându-i premiul pentru Cel Mai Bun Actor în acel an – fără nicio surpriză.

DiCaprio, profesionist și bine pregătit, a folosit discursul său nu doar pentru a mulțumi celor implicați în filmul său, ci și pentru a sublinia activitatea sa ecologică și comunitățile indigene, care sunt esențiale pentru acest demers.

Olivia Colman – A 91-a ediție a Premiilor Oscar (2019)

Ea este câștigătoarea premiului pentru Cea Mai Bună Actriță pentru The Favourite (2018). Olivia Colman nu a fost mai iconică decât în timpul discursului său de acceptare la a 91-a ediție a Premiilor Oscar. Categoria Cea Mai Bună Actriță din acel an a fost extrem de competitivă, astfel că victoria ei nu era deloc garantată, dar a dat naștere unuia dintre cele mai amuzante și autentice discursuri de acceptare pe care Dolby Theatre le-a auzit vreodată.

Colman a câștigat pentru interpretarea Reginei Anne în The Favourite, iar premiul a fost cu adevărat meritat. Totuși, cel mai bun moment a fost discursul de acceptare. Prima reacție a lui Colman a fost una de uimire pură când a aflat că a câștigat. Apoi, felul în care și-a găsit cuvintele cu greu, urmat de momentul în care a menționat-o pe Glenn Close și a strigat numele lui Lady Gaga (suflându-i un sărut, ca și cum nu îi venea să creadă că se află în aceeași încăpere cu ea), toate au făcut deliciul discursului. Inspirațional, hilar și cu o doză sănătoasă de emoție, acest discurs de acceptare a premiului Oscar este unul care va rămâne în istorie.

Ke Huy Quan – A 95-a ediție a Premiilor Oscar (2023)

El este câștigătorul premiului pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru Everything Everywhere All At Once (2022). Everything Everywhere All At Once a dominat la a 95-a ediție a Premiilor Oscar, câștigând nu mai puțin de șapte premii, printre care și premiul pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru Ke Huy Quan, fostul star care a dispărut din lumina reflectoarelor pentru o perioadă lungă, pentru a reveni apoi în forță cu una dintre cele mai bune performanțe actoricești ale secolului XXI.

Câștigul și discursul său au fost un moment emoționant și frumos, atât pentru toți cei care au crescut urmărindu-i filmele din copilărie, cât și pentru cei care l-au descoperit abia în Everything Everywhere.

Quan părea aproape un favorit în categoria Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar în 2023, dar chiar și așa, atunci când a urcat pe scenă, părea că încă nu îi venea să creadă că a câștigat. Plângând de fericire și recunoștință, în timp ce publicul aplauda în picioare, Quan își începe discursul spunându-i entuziasmat mamei sale că tocmai a câștigat un Oscar.

Povestește despre începuturile sale ca refugiat vietnamez și spune: „Aceasta este visul american!” înainte de a mulțumi familiei sale, echipei de filmare și celor din echipă. În final, Quan încheie discursul îndemnându-i pe toți cei care îl privesc acasă să își păstreze visele vii.

Cunoașterea drumului lung al actorului în Hollywood face ca acest discurs să întruchipeze tot ce ar trebui să reprezinte industria filmului: un mod de a consacra poveștile unor oameni ca Ke Huy Quan și de a arăta copiilor ca el că și ei pot câștiga un Oscar într-o zi.

