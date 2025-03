Oscar 2025. Tot ce trebuie să știi despre Premiile Oscar, cea de-a 97-a ediție

Dacă vrei să fii la curent cu toate detaliile despre gala din acest an – de la lista completă a nominalizărilor Oscar 2025, până la ora transmisiunii și cele mai memorabile momente de la Oscar, în acest articol îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre cea mai importantă noapte a cinematografiei.

Unde pot fi urmărite Premiile Oscar 2025

Premiile Oscar 2025 vor fi transmise în direct, oferind cinefililor din întreaga lume ocazia de a urmări îndeaproape unul dintre cele mai așteptate evenimente ale industriei cinematografice.

Ceremonia de decernare a premiilor este programată să aibă loc în noaptea de 2 spre 3 martie 2025, și promite să aducă momente memorabile, de la discursurile emoționante ale câștigătorilor Oscar până la aparițiile spectaculoase ale vedetelor pe covorul roșu.

Evenimentul va putea fi urmărit LIVE pe VOYO, permițând publicului român să fie martor la fiecare moment important al serii.

La ce oră începe gala Premiilor Oscar 2025

Gala Premiilor Oscar 2025 va începe în noaptea de 2 spre 3 martie 2025, oferind cinefililor din întreaga lume o noapte plină de emoție, glamour și premii prestigioase. Evenimentul se va desfășura la celebrul Dolby Theatre din Ovation Hollywood, fiind difuzat în direct pentru milioane de spectatori. În România, ceremonia va începe la ora 02:00 A.M (ora locală).

În Statele Unite, Premiile Oscar vor fi transmise în direct începând cu ora 19:00 ET / 16:00 PT. În alte regiuni ale lumii, difuzarea va avea loc prin rețelele partenere ale Academiei de Film, asigurând o acoperire globală pentru acest eveniment de neratat.

Unde are loc gala Oscar 2025

Gala Premiilor Oscar 2025 va avea loc la prestigiosul Dolby Theatre din Ovation Hollywood, Los Angeles, locul tradițional al ceremoniei încă din 2002. Situat în inima industriei cinematografice, acest teatru emblematic oferă un decor spectaculos pentru cea mai importantă seară a filmului.

Cu o capacitate de peste 3.400 de locuri, Dolby Theatre este renumit pentru arhitectura sa impunătoare și tehnologia de ultimă generație, inclusiv un sistem audio de excepție, care asigură o experiență cinematografică la cel mai înalt nivel. Covorul roșu desfășurat în fața teatrului va fi locul unde celebritățile de la Oscar vor defila în ținute impresionante, oferind un adevărat spectacol înainte de începerea ceremoniei.

Această locație simbolică a devenit sinonimă cu excelența în cinematografie, găzduind anual un eveniment urmărit de milioane de oameni din întreaga lume. Premiile Oscar 2025 promit să aducă din nou magia filmului pe această scenă legendară.

Cine este gazda Premiilor Oscar 2025

Conan O'Brien va fi gazda Premiilor Oscar 2025, fiind pentru prima dată când celebrul comediant și prezentator de talk-show găzduiește ceremonia.

„Am făcut un sondaj în America. Am cheltuit mulți bani din buzunarul meu pentru a întreba oamenii: 'Vreți să-l vedeți pe Conan O'Brien cântând și dansând?' Răspunsul a fost șocant," a glumit O'Brien într-un interviu pentru ABC News.

Nick Offerman va fi crainicul oficial al ceremoniei din acest an.

Cine prezintă Premiile Oscar 2025

Ca de obicei, câștigătorii premiilor de interpretare de anul trecut revin ca prezentatori: Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. și Da'Vine Joy Randolph.

Alte vedete care vor prezenta premii sunt, în ordine alfabetică: Joe Alwyn, Ana de Armas, Dave Bautista, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Elle Fanning, Harrison Ford, Gal Gadot, Andrew Garfield, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, John Lithgow, Connie Nielsen, Amy Poehler, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoe Saldaña, June Squibb, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Bowen Yang și Rachel Zegler.

Cine va cânta la Premiile Oscar 2025

Pe 24 februarie s-a anunțat că Cynthia Erivo și Ariana Grande, colege în "Wicked", vor urca pe scenă pentru un moment special.

Alți artiști care vor performa sunt Doja Cat, Lisa din Blackpink, Queen Latifah și Raye. Organizatorii au promis momente muzicale spectaculoase dedicate comunității cinematografice și unor legende ale industriei.

De asemenea, gala Oscar 2025 va aduce un tribut legendarului producător muzical Quincy Jones.

Conform unei scrisori trimise membrilor Academiei pe 22 ianuarie, anul acesta nu vor exista interpretări live ale pieselor nominalizate pentru cel mai bun cântec original. În schimb, prezentarea se va concentra pe poveștile și inspirația din spatele acestor cântece, cu mărturii din partea echipelor de creație.

Academia a promis totuși momente muzicale puternice, care vor lega istoria bogată a filmului de viitorul său curajos și inspirațional.

Getty

Meniul de la Gala Premiilor Oscar 2025

Gala Premiilor Oscar nu înseamnă doar premii și discursuri emoționante, ci și o experiență gastronomică de excepție. Meniul ediției Oscar din 2025 a fost conceput de celebrul chef Wolfgang Puck, care și anul acesta va răsfăța invitații cu preparate fine, inspirate din bucătăria internațională.

Printre delicatesele incluse se numără tartine cu caviar, sushi de lux și preparate vegetariene rafinate, pentru a satisface toate gusturile invitaților de elită. Desertul vedetă al serii va fi un mousse de ciocolată aurit, un omagiu adus celebrei statuete Oscar. Totodată, selecția de băuturi include unele dintre cele mai fine vinuri și șampanii premium, completând astfel o seară de neuitat.

Cine sunt nominalizații la Premiile Oscar 2025

Cu doar câteva zile rămase până la decernarea premiilor, entuziaștii cinematografiei și experții în industrie își fac deja predicțiile privind marii câștigători ai Premiilor Oscar. În cursa pentru Cel mai bun film, analiștii consideră că lupta se va da între Emilia Pérez și The Brutalist, în timp ce la categoria Cel mai bun actor, Cillian Murphy (Oppenheimer) și Joaquin Phoenix (Beau Is Afraid) sunt favoriții principali.

În ceea ce privește premiul pentru Cea mai bună actriță, competiția este acerbă, cu Emma Stone (Poor Things) și Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) printre cele mai probabile câștigătoare. Cu toate acestea, Oscarurile rămân mereu imprevizibile, iar surprizele nu sunt excluse.

Premiile Oscar 2025 aduc în prim-plan o serie de recorduri doborâte, nominalizări surprinzătoare și momente istorice care vor rămâne în memoria cinefililor. Filmul "Emilia Pérez", regizat de Jacques Audiard, este cel mai nominalizat al anului, cu 13 nominalizări. "The Brutalist", de Brady Corbet, și "Wicked", de Jon M. Chu, urmează îndeaproape, cu câte 10 nominalizări fiecare.

"A Complete Unknown", de James Mangold, și "Conclave", de Edward Berger, completează topul celor mai nominalizate filme, având câte opt nominalizări.

Filmele care concurează pentru râvnitul premiu pentru cel mai bun film sunt: "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Partea a Doua", "Emilia Pérez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" și "Wicked".

Ca în fiecare an, fotografia oficială a tuturor nominalizaților a fost realizată în cadrul unei cine desfășurate la Academy Museum pe 25 februarie.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar 2025

Cel mai bun film

· „Anora”

· „The Brutalist”

· „A Complete Unknown”

· „Conclave”

· „Dune: Part Two”

· „Emilia Pérez”

· „I’m Still Here”

· „Nickel Boys”

· „The Substance”

· „Wicked”

Cel mai bun actor în rol principal

· Adrien Brody - „The Brutalist”

· Timothée Chalamet - „A Complete Unknown”

· Colman Domingo - „Sing Sing”

· Ralph Feinnes - „Conclave”

· Sebastian Stan - „The Apprentice”

Cea mai bună actriță într-un rol principal

· Cynthia Erivo - „Wicked”

· Karla Sofía Gascón - „Emilia Pérez”

· Mikey Madison - „Anora”

· Demi Moore - „The Substance”

· Fernanda Torres - „I’m Still Here”

Lista completă a a nominalizărilor la cele mai prestigioase premii din cinematografie poate fi consultată pe stirileprotv.ro.

