Sebastian Stan – povestea românului care îl joacă pe Donald Trump. A obținut două nominalizări la Globurile de Aur

În rândul nominalizărilor care au atras atenția se regăsește și actorul de origine română Sebastian Stan, remarcat deja pentru rolurile sale de amploare.

Anul 2024 a fost unul de excepție pentru Sebastian Stan, iar acest lucru s-a reflectat în cele două nominalizări pe care le-a primit la Globurile de Aur 2025. Una dintre ele recunoaște cea mai bună interpretare masculină pentru rolul său din drama „The Apprentice”, în care îl interpretează pe Donald Trump, iar cealaltă îi onorează prestația din comedia/muzicalul „A Different Man”.

Interpretarea lui Sebastian Stan în „A Different Man” a fost atât de apreciată, încât i-a adus și Ursul de Argint pentru Cea mai bună interpretare principală la Berlinale. Această reușită îi consolidează statutul de actor versatil, capabil să abordeze cu naturalețe atât drame puternice, cât și producții de gen comedie sau musical.

Cine este Sebastian Stan și cum a ajuns un actor celebru

Sebastian Stan este un actor româno-american cunoscut pentru versatilitatea și profunzimea interpretărilor sale în diverse producții cinematografice și de televiziune. Născut la 13 august 1982 în Constanța, România, Stan a emigrat la o vârstă fragedă împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, mai întâi în Viena, Austria, și ulterior în Statele Unite ale Americii. Această tranziție a jucat un rol foarte important în formarea sa artistică și în dezvoltarea unei cariere remarcabile la Hollywood, conform BigFrame.com.

După Revoluția din 1989, la vârsta de opt ani, actorul și mama sa s-au mutat la Viena, unde aceasta a lucrat ca pianistă. Patru ani mai târziu, s-au stabilit în Rockland County, New York, după ce mama sa s-a recăsătorit cu directorul unei școli din Statele Unite. În timpul anilor de liceu, Sebastian Stan a participat la numeroase producții teatrale școlare, precum "Harvey", "Cyrano de Bergerac" și "West Side Story", descoperindu-și astfel pasiunea pentru actorie. A urmat cursurile Universității Rutgers, Mason Gross School of the Arts, beneficiind de un an de studiu la Shakespeare's Globe Theatre din Londra, experiență care i-a consolidat abilitățile actoricești. A absolvit în 2005, iar în 2002 a obținut cetățenia americană.

Cariera lui Sebastian Stan a început în 2003 cu o apariție în serialul "Law & Order". Au urmat roluri în filme precum "Tony n' Tina's Wedding" (2004) și "The Architect" (2006). Între 2007 și 2010 a interpretat personajul Carter Baizen în serialul de succes "Gossip Girl", atrăgând atenția publicului și a criticilor. În 2010, a apărut în thrillerul psihologic "Black Swan", regizat de Darren Aronofsky, consolidându-și reputația în industria cinematografică.

Punctul de cotitură în cariera sa a venit odată cu rolul lui Bucky Barnes în "Captain America: The First Avenger" (2011), parte a Universului Cinematografic Marvel (MCU). Personajul său, prietenul din copilărie al lui Steve Rogers, devine ulterior Soldatul Iernii, un asasin cu identitate ștearsă și abilități sporite. Bărbatul a reluat acest rol în filme precum "Captain America: The Winter Soldier" (2014), "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) și "Avengers: Endgame" (2019). Interpretarea sa complexă a unui personaj torturat de trecut a fost apreciată atât de fani, cât și de critici, consolidându-i statutul de star internațional.

Dincolo de MCU, Sebastian Stan a demonstrat o versatilitate remarcabilă prin asumarea unor roluri variate. În 2017, a interpretat rolul lui Jeff Gillooly în filmul biografic "I, Tonya", care explorează viața patinatoarei Tonya Harding. Performanța sa a fost lăudată pentru profunzimea și nuanțele aduse personajului. De asemenea, a apărut în filme precum "The Martian" (2015), în rolul astronautului Chris Beck, și "Logan Lucky" (2017), unde a jucat un pilot de NASCAR. În 2022, a primit aprecieri pentru interpretarea toboșarului Tommy Lee în miniseria "Pam & Tommy", obținând nominalizări la Premiile Emmy și Globurile de Aur.

În 2024, Sebastian Stan a continuat să-și extindă paleta actoricească cu roluri provocatoare. A interpretat impecabil rolul unui bărbat cu neurofibromatoză în filmul "A Different Man", performanță care i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare la Festivalul de Film de la Berlin. De asemenea, a jucat rolul tânărului Donald Trump în filmul biografic "The Apprentice", primind nominalizări la Globurile de Aur pentru ambele roluri. În 2025, este așteptat să revină în rolul lui Bucky Barnes în filmul "Thunderbolts", continuând colaborarea sa cu Universul Cinematografic Marvel.

Sebastian Stan este cunoscut pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală. A fost asociat cu diverse organizații caritabile, inclusiv Our Big Day Out, o organizație nonprofit din România care sprijină copiii defavorizați. De asemenea, a participat la evenimente pentru Ronald McDonald House și a susținut inițiative precum Dramatic Need și Save the Children.

Cum s-a pregătit pentru rolul în care îl interpretează pe Donald Trump

„The Apprentice” reprezintă un film biografic lansat în 2024, care urmărește cu minuțiozitate parcursul lui Donald Trump din tumultuosul mediu imobiliar newyorkez al anilor ’70 și ’80, plasând în centrul atenției relația sa strânsă cu influentul avocat Roy Cohn. Regia îi aparține lui Ali Abbasi, iar în distribuție îi regăsim pe Sebastian Stan în rolul tânărului Trump și pe Jeremy Strong în interpretarea convingătoare a lui Cohn.

Povestea relevă modul în care fiul unui prosper dezvoltator imobiliar reușește să-și croiască propria cale în Manhattan, sub atenta îndrumare a mentorului său controversat, recunoscut pentru strategiile juridice agresive și conexiunile sale politice. Relația complexă dintre cei doi, marcată de lecții, influențe și manipulări subtile, conturează baza personalității lui Trump și îi modelează ulterioarele abordări în privința puterii și a succesului.

În centrul atenției se află Sebastian Stan, care, pentru a-l întruchipa pe Donald Trump în perioada tinereții, a trecut printr-un riguros proces de documentare și transformare. Acesta a parcurs sute de materiale de arhivă și interviuri, străduindu-se să surprindă nu doar maniera de a vorbi și ticurile gestuale caracteristice, ci și nuanțele subtile ale comportamentului public al lui Trump, conform NewYorkPost.com.

Pentru a semăna fizic cu personajul său, Stan a apelat la o echipă de machiaj și a adoptat o dietă neobișnuită, inclusiv alimente precum ramen cu sos de soia, menită să îi confere ușoare modificări faciale, fără a recurge la consumul de alcool. În plus, actorul a analizat amănunțit latura psihologică a lui Trump, examinându-i ambițiile, vulnerabilitățile și relațiile interpersonale, cu scopul de a livra o interpretare mai profundă și mai autentică.

Implicarea regizorului Ali Abbasi a fost esențială, întrucât sesiunile de improvizație, gândite să stimuleze spontaneitatea, i-au permis lui Stan să redescopere în permanență noi valențe ale personalității personajului, finalizând astfel un portret convingător al celui care avea să devină o figură marcantă a politicii americane. Această dedicare asumată de Sebastian Stan a fost salutată atât de public, cât și de critici, care au subliniat calitatea performanței sale și aportul decisiv adus la reușita producției.

Despre rolul din „A Diffrent Man”

„A Different Man” (2024), regizat de Aaron Schimberg, este un thriller psihologic în care Sebastian Stan îl interpretează pe Edward, un bărbat diagnosticat cu neurofibromatoză, o afecțiune genetică rară ce provoacă deformări faciale. După o serie de intervenții de reconstrucție facială, Edward ajunge să dezvolte o fascinație obsesivă pentru actorul care îl interpretează într-o piesă de teatru, iar filmul aprofundează teme precum identitatea, percepția de sine și obsesia.

Pentru a reda cât mai fidel experiența personajului, Sebastian Stan a colaborat îndeaproape cu actorul Adam Pearson, care suferă de aceeași afecțiune în viața reală. Stan a subliniat cât de valoroase au fost informațiile și perspectiva oferite de Pearson, evidențiind importanța încrederii și a colaborării în conturarea unui rol atât de complex, conform People.com.

Interpretarea lui Sebastian Stan a fost primită cu aprecieri din partea criticilor, aducându-i o nominalizare la Globurile de Aur 2025 pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical. Criticii au lăudat profunzimea emoțională pe care actorul român a adus-o personajului și felul în care a tratat cu sensibilitate subiectele delicate ale peliculei.

