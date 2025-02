Trupul lui Gene Hackman și al soției sale aveau semne de mumificare. Moartea lor e considerată suspectă

Soția lui Gene Hackman a fost găsită în stare avansată de putrefacție, cu fața umflată și mâinile și picioarele mumificate.

Gene Hackman a fost găsit având aceleași semne de descompunere ca și soția sa. Detectivii consideră că circumstanțele în care au murit Hackman și soția sa sunt suficient de suspecte pentru a necesita o cercetare și o anchetă aprofundată, potrivit Fox News.

La fața locului, polițiștii din Santa Fe au observat că ușa din față a locuinței era întredeschisă. Nu au observat semne de pătrundere forțată, conform mandatului de percheziție. După ce au intrat în locuință, au observat imediat o baie în stânga ușii de la intrare. Ușa băii era deschisă, iar corpul soției lui Gene Hackman era întins pe jos.

În apropierea lui Betsy Arakawa a fost găsit și un recipient portocaliu cu medicamente prescrise de către medic. Recipientul părea deschis, iar mai multe pastile erau împrăștiate pe blatul de la chiuvetă. Poliția a declarat că femeia prezenta semne evidente de deces, inclusiv de putrezire a corpului.

Câinele decedat a fost găsit într-un dulap din baie, iar alți doi câini încă în viață se aflau în casa celor doi. Unul alerga liber, în timp ce celălalt a fost văzut lângă corpul lui Betsy Arakawa. Potrivit autorităților, nu existau „semne evidente de scurgere de gaz”.

Șeriful din comitatul Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat separat pentru Fox News Digital că compania de gaz și departamentul de pompieri au intervenit pentru a se asigura că nu există vapori toxici care ar putea pune în pericol ofițerii în timpul percheziției.

Compania de gaz din New Mexico colaborează polițiștii din Santa Fe în cadrul investigației.

În timpul investigației, șeriful nu a descoperit traume vizibile pe corpul lui Gene Hackman sau al soției sale și a spus că aceștia ar fi putut fi victimele unui dublu omor, sinucidere, moarte accidentală sau cauze naturale.

Gene Hackman avea 95 de ani la momentul decesului, iar soția sa 63 de ani. Poliția a confirmat că nu a fost stabilită cauza decesului. O anchetă este în curs de desfășurare.

Gene Hackman a apărut în public acum aproximativ un an

Acestea sunt unele dintre ultimele imagini cu actorul Gene Hackman, surprinse în martie/aprilie anul trecut, când oamenii l-au putut vedea în public.

Cine a fost Gene Hackman

Gene Hackman a fost un actor american de succes, câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru rolurile sale emblematice. Legendarul star de cinema și soția sa, Betsy Arakawa au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

Vestea tragică a șocat fanii din întreaga lume. Cadavrele actorului în vârstă de 95 de ani și al soției sale, în vârstă de 63 de ani, au fost găsite de poliția comitatului Santa Fe. Tot în locuința acestora a fost găsit mort și câinele cuplului.

Gene Hackman a fost o legendă a cinematografiei, recunoscut pentru talentul său excepțional și pentru contribuțiile sale semnificative în lumea filmului. Vestea tragică a morții actorului Gene Hackman a șocat lumea cinematografiei. Poliția nu ia în calcul că Gene Hackman și soția lui ar fi fost uciși.

Gene Hackman, legenda de la Hollywood

Gene Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul The French Connection (1971) al lui William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett din filmul western Unforgiven al lui Clint Eastwood în 1992.

Alte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmele Bonnie și Clyde (1967) - în rolul lui Buck Barrow, care a reprezentat descoperirea sa - și I Never Sang for My Father (1970), precum și rolul agentului din Mississippi Burning (1988).

Celebrul actor Hackman a interpretat mai mult de 100 de roluri. El l-a jucat pe Lex Luthor în filmele Superman din anii 1970 și 1980.

De asemenea, actorul a jucat în filmele de succes Runaway Jury și The Conservation, precum și în The Royal Tenenbaums al lui Wes Anderson.

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în rolul lui Monroe Cole în Welcome to Mooseport în 2004.

