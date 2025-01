Demi Moore a câștigat primul Glob de Aur, pentru rolul din „The Substance”. Apariție spectaculoasă pe covorul roșu. FOTO

La această categorie au fost nominalizate actriţele Amy Adams ("Nightbitch"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascon ("Emilia Pérez"), Mikey Madison ("Anora"),

Demi Moore ("The Substance"), Zendaya ("Challengers").

Acesta este primul Glob de Aur din palmaresul celebrei actriţe americane Demi Moore, după nominalizările primite pentru rolurile interpretate în anii 1990 în producţiile "Ghost" şi "If These Walls Could Talk". În filmul "The Substance", ea interpretează o vedetă TV ajunsă spre final de carieră, care foloseşte un drog vândut pe piaţa neagră: o substanţă inedită ce reproduce celulele sale pentru a crea, temporar, o versiune mai tânără şi mai bună a ei însăşi.

În 2024, Globul de Aur la această categorie a fost câştigat de Emma Stone, pentru rolul interpretat în filmul "Poor Things".

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 27 de categorii.

