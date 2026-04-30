Potrivit Ministerului Educaţiei, în perioada 12-28 mai se vor desfăşura testele pentru evaluările naţionale susţinute de elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Aceste teste vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi care vizează evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională al elevilor.

Rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită (în scris) consemnarea lor (în acest caz, punctajele sunt echivalate în calificative/note).

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Evaluarea pentru clasa a II-a

Potrivit calendarului, elevii de clasa a II-a vor susţine în 12 mai testul la Limba şi comunicare - scris - limba română/limba maternă, în 13 mai pe cel la Limbă şi comunicare - citit - limba română/maternă, iar în 14 mai pe cel la Matematică şi Explorarea Mediului. În 15 mai este programat testul la Limbă şi comunicare - scris, citit - Limba română pentru minorităţile naţionale.

Evaluarea pentru clasa a IV-a

Elevii de clasa a IV-a vor susţine, în 19 mai, testul la Limbă şi comunicare - limba română/ limba română pentru minorităţile naţionale, urmat, în 20 mai, de cel la Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. În 21 mai va avea loc testul la Limbă şi comunicare - limba maternă.

Evaluarea pentru clasa a VI-a

Elevii care termină clasa a VI-a vor avea primul test în 26 mai, la Limba şi comunicare - limba română/ limba română pentru minorităţile naţionale. În 27 mai ei vor susţine testul la Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, în 28 mai fiind programat cel la Limbă şi comunicare - limba maternă.

Durata și organizarea testelor

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II şi 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi EN VI.

Sălile în care se susţine EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ de către cadrele didactice din acea unitate.