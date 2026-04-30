Celebrul serial „Dr. Quinn, Medicine Woman", disponibil pe VOYO. Când vor putea fanii să urmărească aventura western

Fanii serialului clasic western „Dr. Quinn, Medicine Woman” vor putea urmări aventurile medicului Michaela Quinn (Jane Seymour) și ale familiei sale pe platforma VOYO, bucurându-se de povești despre curaj, dragoste și valori familiale în Vestul Sălbatic.

Claudia Alionescu

Serialul este disponibil pe VOYO începând de astăzi- 30 aprilie 2026.

În anii ’90, CBS Entertainment și The Sullivan Company au lansat „Doctor Quinn” („Dr. Quinn, Medicine Woman”, titlul original), un serial western de aventură care are șase sezoane, iar durata fiecărui episod este de aproximativ o oră.

Firul narativ urmărește povestea Dr. Michaela „Mike” Quinn, o doctoriță din Bostonul secolului XIX, absolventă de Harvard.

Michaela se mută într-un oraș din Colorado pentru a practica medicina și pentru a îngriji oamenii din comunitate, potrivit drquinnmd.com.

Actorul Cuba Gooding Junior a vizitat saloanele pentru copii de la Spitalul Obregia. Interviu pentru Știrile Pro TV

Actrița Jane Seymour, cunoscută pentru rolurile din „Live and Let Die”, „Somewhere in Time” și „War and Remembrance”, o interpretează pe Dr. Quinn, o femeie puternică și cu gândire liberală, care se adaptează unei lumi complet diferite de Boston, unde oamenii sunt la fel de duri ca mediul înconjurător, iar mentalitatea lor este adesea conservatoare.

În serial, Michaela adoptă trei copii rămași orfani după ce mama lor moare mușcată de un șarpe veninos.

Acești copii, interpretați de Chad Allen, Erika Flores/Jessica Bowman și Shawn Toovey, devin parte din familia ei și evidențiază importanța grijii și protecției într-o comunitate conservatoare.

Un alt personaj important este Byron Sully, interpretat de Joe Lando, un singuratic din munți, cu care Dr. Quinn va crea o relație de prietenie și respect reciproc.

Serialul evidențiază confruntarea valorilor sofisticate ale doctoriței cu mentalitatea mult mai învechită a vecinilor săi din Vest. Michaela luptă pentru sănătatea comunității, susține drepturile femeilor și egalitatea de gen și se implică în probleme sociale.

În tradiția serialelor precum Little House on the Prairie, Dr. Quinn, Medicine Woman pune accent pe valori familiale și pe spiritul și curajul necesare pentru a construi comunități puternice.

Serialul arată cum principiile, educația și empatia pot influența pozitiv o societate, chiar și într-un mediu dur și conservator.

Potrivit IMDB, acest serial a câștigat 20 de premii, printre care se află un premiu Emmy în 1994 pentru ”realizare individuală remarcabilă în domeniul cinematografiei pentru un serial” și un Glob de Aur în 1996 lui Jane Seymour pentru ”cea mai bună interpretare feminină într-un serial de televiziune – dramă”.

Gala Premiilor Oscar 2026 de la Hollywood, transmisă live pe VOYO. Cine sunt favoriții la marile trofee

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Citește și...
Legendarul Al Bundy se întoarce. De ce merită să vezi în 2026 „Married… With Children”, în premieră pe VOYO din 6 aprilie

„Married … with children”, sitcomul care a șocat America anilor ’80 revine pe VOYO. Al Bundy și familia sa disfuncțională te așteaptă din 6 aprilie să le redescoperi satirele, glumele deocheate și adevărurile incomode.
PRO TV și VOYO anunță începutul filmărilor pentru un nou serial original: TRAFIC. Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, protagoniști

Când un copil dintr-o familie obișnuită este atras în periculoasa și copleșitoarea lume interlopă, tatăl său, un om simplu care evită confruntările cu orice preț, trebuie să intervină pentru a-l salva.
VOYO își extinde oferta de live streaming: Kanal D, Kanal D2 și Digi24 pot fi urmărite live și în reluare pe platformă

VOYO face un nou pas important în dezvoltarea sa pe piața din România, oferind începând de astăzi acces live la încă trei posturi de televiziune: Kanal D, Kanal D2 și Digi24. 

Ce este moțiunea de cenzură. Cum funcționează și ce se întâmplă la votul din 5 mai în România

Moțiunea de cenzură revine în prim-planul scenei politice din România, în contextul votului programat pentru 5 mai, care ar putea decide soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan. 

Ninge în centrul României, la final de aprilie. Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe drumurile montane în două județe

Autoritățile din două județe din centrul României au scos utilajele de deszăpezire pe drumuri, după ce un strat de zăpadă s-a depus în noaptea de joi spre vineri pe șosele.

Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile

Premierul Ilie Bolojan afirmă că sistemele guvernamentale au tolerat blocarea accesului furnizorilor în sistemul de energie, prin eliberarea unor autorizaţii de racordare scriptice către companii care nu au angajaţi.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!

Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep