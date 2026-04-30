Celebrul serial „Dr. Quinn, Medicine Woman”, disponibil pe VOYO. Când vor putea fanii să urmărească aventura western

Serialul este disponibil pe VOYO începând de astăzi- 30 aprilie 2026.

În anii ’90, CBS Entertainment și The Sullivan Company au lansat „Doctor Quinn” („Dr. Quinn, Medicine Woman”, titlul original), un serial western de aventură care are șase sezoane, iar durata fiecărui episod este de aproximativ o oră.

Firul narativ urmărește povestea Dr. Michaela „Mike” Quinn, o doctoriță din Bostonul secolului XIX, absolventă de Harvard.

Michaela se mută într-un oraș din Colorado pentru a practica medicina și pentru a îngriji oamenii din comunitate, potrivit drquinnmd.com.

Actrița Jane Seymour, cunoscută pentru rolurile din „Live and Let Die”, „Somewhere in Time” și „War and Remembrance”, o interpretează pe Dr. Quinn, o femeie puternică și cu gândire liberală, care se adaptează unei lumi complet diferite de Boston, unde oamenii sunt la fel de duri ca mediul înconjurător, iar mentalitatea lor este adesea conservatoare.

În serial, Michaela adoptă trei copii rămași orfani după ce mama lor moare mușcată de un șarpe veninos.

Acești copii, interpretați de Chad Allen, Erika Flores/Jessica Bowman și Shawn Toovey, devin parte din familia ei și evidențiază importanța grijii și protecției într-o comunitate conservatoare.

Un alt personaj important este Byron Sully, interpretat de Joe Lando, un singuratic din munți, cu care Dr. Quinn va crea o relație de prietenie și respect reciproc.

Serialul evidențiază confruntarea valorilor sofisticate ale doctoriței cu mentalitatea mult mai învechită a vecinilor săi din Vest. Michaela luptă pentru sănătatea comunității, susține drepturile femeilor și egalitatea de gen și se implică în probleme sociale.