Vorbind reporterilor la o bază militară, Merz a spus că orientarea Germaniei rămâne concentrată pe o alianță militară NATO puternică și un parteneriat de încredere.

„Busola noastră rămâne clar orientată către un NATO puternic și un parteneriat transatlantic de încredere”, a spus Merz, calificând relația drept „deosebit de importantă” și pentru el personal.

Tensiuni recente între Merz și Trump

Trump s-a certat cu Merz în legătură cu războiul din Iran în ultimele zile. Marți, el a spus că Merz nu știe despre ce vorbește, după ce liderul german a afirmat că iranienii umilesc SUA în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului care durează de două luni.

„Statele Unite analizează și evaluează posibila reducere a trupelor din Germania, urmând ca o decizie să fie luată în scurt timp”, a scris Trump, miercuri, pe Truth Social.

Reacția Berlinului și poziția față de Iran

Merz nu a menționat ultimul comentariu al lui Trump și nu a răspuns la întrebări după declarația sa, dar a reafirmat deschiderea Berlinului de a participa la o misiune militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz odată ce vor fi îndeplinite condițiile. Strâmtoarea a fost în mare parte blocată de la izbucnirea conflictului cu Iranul.

Merz a spus că Berlinul a rămas într-un „contact de încredere” cu partenerii și, în special, cu Washingtonul în ceea ce privește Iranul.

Prezența militară americană în Europa

Statele Unite aveau puțin peste 68.000 de militari în serviciu activ repartizați permanent la bazele sale din Europa, conform datelor din decembrie 2025 ale Centrului de Date privind Personalul Militar al SUA (DMDC).

Mai mult de jumătate – aproximativ 36.400 – sunt staționați în Germania. Aceasta reprezintă o fracțiune din cei 250.000 de soldați americani care erau staționați acolo în 1985, înainte de căderea Zidului Berlinului și de sfârșitul Războiului Rece.

Cooperare militară și instruire comună

Joi, vorbind la școala de instruire pentru blindate a armatei germane din orașul Munster, situat în nordul țării, cancelarul a evidențiat legăturile operaționale strânse cu armata Statelor Unite.

„Lucrăm aici, precum și în alte locații cheie din Germania, cot la cot cu Statele Unite și aliații noștri din NATO”, a spus Merz, referindu-se la instruirea comună și cooperarea cu forțele americane.

„Această activitate se desfășoară umăr la umăr, în beneficiul nostru reciproc și în cadrul unui parteneriat transatlantic profund”, a adăugat el.

Rolul bazelor și strategia Germaniei

Cei aproximativ 36.000 de soldați americani din baze cheie precum Ramstein contribuie la apărarea Europei, dar servesc totodată drept noduri cruciale pentru operațiunile militare americane, inclusiv logistică, comandă și desfășurări dincolo de Europa. Aceste baze sunt folosite și în campania în curs împotriva Iranului.

La Munster, Merz a evitat să facă referire directă la comentariile lui Trump, subliniind în schimb continuitatea și alinierea cu Washingtonul într-o serie de chestiuni de securitate. „În toate aceste chestiuni, suntem în contact strâns și de încredere cu partenerii noștri - inclusiv, și mai ales, cu cei de la Washington”, a spus el.

Cancelarul a prezentat consolidarea militară în curs a Germaniei, inclusiv creșterea cheltuielilor de apărare și modernizarea Bundeswehrului, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare atât a securității europene, cât și a legăturilor cu Statele Unite.

„Ceea ce facem este, de asemenea, o contribuție la un parteneriat transatlantic reînnoit”, a spus el.

Trump a criticat de mult timp bugetele reduse de apărare ale Europei și a insistat puternic ca NATO să-și majoreze ținta de cheltuieli militare.

Merz a subliniat, de asemenea, că orientarea strategică a Berlinului rămâne neschimbată în ciuda tensiunilor geopolitice, indicând NATO ca pilon central al securității europene.