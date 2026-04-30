”El vrea să ne amintim de el ca de cel care a realizat lucruri imposibile pentru alţii, mulţumită tăriei sale de caracter şi voinţei sale ieşite din comun”, a declarat un apropiat al lui Donald Trump revistei.

Locatarul Casei Albe, care afirma până acum că rivalizează cu unii dintre cei mai iluştri predecesori ai săi, precum George Washington şi Abraham Lincoln, se percepe acum ca un personaj total ieşit din comun, fără precedent în istoria mondială, prin puterea sa, scria miercuri The Atlantic.

Revista analizează câmpul lexical din ultimele luni al lui Trump, care teatralizează neîncetat Războiul din Iran şi foloseşte frecvent termeni dramatici.

”O civilizaţie întreagă va muri în această seară pentru a nu mai renaşte niciodată”, proclama el la începutul lui aprilie.

Intervențiile din Orientul Mijlociu, prezentate ca momente istorice

În pofida faptului că a acceptat un armistiţiu de două săptămâni, pe care l-a prelungit între timp, Trump şi-a prezentat intervenţionismul în Orientul Mijlociu drept ”unul dintre cele mai importante momente ale lungii şi complexei istorii a lumii”.

”El se află în mod clar într-o fază de dezinvoltură totală”, a rezumat, mai prozaic, un alt apropiat al administraţiei americane, pentru revista americană.

”Tendinţa autoglorificării este o caracteristică la fel de fundamentală a lui Trump ca freza sa impecabilă şi cravatele roşii supradimensionate”, îl ironizează The Atlantic.

Ea ”a devenit şi mai importantă (în ultima vreme) în definirea priorităţilor sale şi orientării acţiunilor sale, pe măsură ce se apropie de sfârşitul mandatului”, continuă revista.

”El este eliberat de preocupări politice şi este capabil să facă mai degrabă ceea ce este cu adevărat drept decât ceea ce-i serveşte intereselor politice”, declară un oficial de rang înalt de la Casa Albă.

Amprenta lăsată la Casa Albă

Pe de altă parte, Trump face tot ce poate pentru a lăsa o amprentă fizică a trecerii sale pe la Casa Albă - de la construirea unei viitoare săli de bal, ale cărei coloane şi aurituri evocă Roma antică, până la emiterea unei monede de aur care îi va purta profilul, cu ocazia marcării a 250 de ani de independenţă.

Va dori, oare, să desemneze şi un succesor care să-i păstreze această amprentă pe plan politic, atunci când va pleca de la Casa Albă, se întreabă revista.

În realitate, lui Trump nu-i place cuvântul ”moştenire”, au declarat consilieri şi aliaţi ai săi publicaţiei.

Unii dintre ei se întreabă chiar dacă lui Trump îi pasă cu adevărat de acest lucru.

”Singura moştenire care-l preocupă pe preşedintele Trump este să facă America mai măreaţă ca niciodată”, a declarat pentru The Atlantic o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

În timp ce Trump căuta un partener de cursă în 2024, un colaborator apropiat povesteşte că a încercat să-l convingă să aleagă pe cineva care să contribuie la continuarea mişcării sale politice.

Trump i-a replicat ”ce-mi pasă mie? Voi fi mort”.